Presentazione del nuovo libro “Bergamo Emozioni” (Ed. Grafica & Arte) interverranno gli autori; Tosca Rossi storica dell’arte e Dimitri Salvi fotografo.

Un nuovo libro dedicato alla nostra splendida città, frutto della passione di due autori, Dimitri Salvi e Tosca Rossi, che con immagini suggestive e un racconto appassionato, ci svelano una città che sa incantare ed emozionare, pagina dopo pagina… per chi la vive ogni giorno e per chi la visita per la prima volta.