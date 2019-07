Domenica 11 agosto ore 11:00

Presentazione del libro “KAHA – La luce prima del sole”: primi anni Settanta, un gruppo di ragazzi, ispirato da ideali pacifisti e vocazioni terzomondiste, parte per Mogadiscio per due anni di servizio civile.

L’autore, Claudio Cremaschi, dialogo con Giacinto Brighenti dell’Anpi e con don Bruno Ambrosini, prete missionario in El Salvador.

(Libro finanziato con Crowdfunding)