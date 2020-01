Presentazione dei finalisti del Premio di narrativa Bergamo

Giovedì 30 gennaio alle 18 all’UBI Banca – Sala Funi Ingresso da via Roma, 2 di Bergamo si terrà la presentazione dei finalisti della 36esima edizione del Premio nazionale di narrativa Bergamo.

Grazie alla collaborazione tra il Premio Nazionale di Narrativa Bergamo e UBI Banca, quest’anno il noto critico e scrittore Andrea Cortellessa, componente del Comitato Scientifico, presenterà nel dettaglio le cinque opere finaliste selezionate, nella splendida cornice della Sala Achille Funi di UBI Banca, un luogo storico e particolarmente caro al Premio, che già negli anni passati ha accolto le prime edizioni e quella passata dello scorso anno.

Le opere in concorso sono il risultato delle proposte e delle votazioni interne al Comitato Scientifico del Premio, quest’anno composto dai critici e scrittori Andrea Cortellessa, Angelo Guglielmi, Silvia De Laude e Michele Mari.

Dopo il benvenuto di Luca Gotti, Responsabile Macro Area Territoriale Bergamo e Lombardia Ovest di UBI Banca, Massimo Rocchi, Presidente dell’Associazione del Premio, introdurrà la XXXVI edizione 2020; a seguire Flavia Alborghetti, Segretaria del Premio, comunicherà i dati relativi alle iscrizioni, alla composizione della giuria popolare e alle modalità di svolgimento delle fasi successive della “macchina” della manifestazione, ufficializzando anche la composizione della Giuria Popolare, che avrà il compito di decretare il vincitore.

La Giuria, nel suo complesso, è composta dalle seguenti categorie:

– singoli “con più di 25 anni” (60 in tutto con 3 giurati onorari e 12 storici; si procede per estrazione fra tutte le domande pervenute, circa 300);

– singoli “con meno di 25 anni” (40 in tutto, selezionati su 150 richieste dall’ufficio Giovani del Comune di Bergamo);

– scuole (gruppi classe degli Istituti Secondari Superiori di Bergamo e Provincia 10 gruppi);

– gruppi lettura (una decina di biblioteche e associazioni culturali fra cui il carcere di Bergamo).

Poichè è costante lo sforzo di valorizzare all’interno di questo prestigioso Premio Letterario l’aspetto sociale/educativo, da questa edizione la docente Adriana Lorenzi condurrà nella casa circondariale di Bergamo due incontri laboratoriali de L’Officina del lettore per non far perdere ai detenuti della sezione maschile e alle detenute della sezione femminile il ruolo prezioso di giurati del Premio, e per dar loro la possibilità di scrivere le recensioni che occuperanno una rubrica del giornale “Spazio. Diario aperto dalla prigione” che da anni ospita le critiche e le riflessioni dei lettori detenuti sulle cinquine finaliste. La redazione infatti si confronta puntualmente con commenti e letture dei libri del Premio. Verrà infine organizzato anche un incontro in carcere con uno degli scrittori in concorso.

I cinque libri finalisti, selezionati dal Comitato Scientifico del Premio, saranno da considerarsi tutti “vincitori a pari merito” fino alla designazione del vincitore assoluto, che avverrà nel corso della cerimonia di premiazione, alla presenza di tutti e cinque i finalisti, sabato 25 aprile alle ore 16.30 – Auditorium- piazza Libertà – Bergamo nell’ambito della 61° Fiera dei Librai organizzata da Liber e Promozione Confesercenti. La serata, realizzata quest’anno in collaborazione con il Comune di Bergamo, e l’Associazione Il Cavaliere Giallo sarà condotta dal giornalista Max Pavan e le letture saranno dell’attore/doppiatore Niseem Onorato con intervento musicale di Matt Loqi.

Il pubblico avrà la possibilità di incontrare gli autori e di confrontarsi con loro nel corso di cinque appuntamenti pubblici fra marzo e aprile.

Gli “incontri con gli autori” saranno condotti dalla scrittrice e docente Maria Tosca Finazzi e si svolgeranno alla Biblioteca Tiraboschi alle ore 18.00, tranne il 19 marzo alle 18.30.

Maria Tosca Finazzi vive a Bergamo. Insegna Lingua e cultura tedesca in un liceo linguistico, dove è referente per progetti europei e interculturali. Tiene corsi di letteratura di lingua tedesca alla Terza Università di Bergamo e collabora alle pagine culturali del quotidiano “L’Eco di Bergamo”, in particolare con articoli sulla poesia italiana e straniera. Come poetessa ha pubblicato “Luoghi abitati” (Book Editore, 2008). È autrice dell’introduzione al romanzo di Goethe “Le affinità elettive” (Giunti, 2018).

Di seguito il calendario degli incontri con i 5 finalisti:

giovedì 5-12-19- 26 marzo

giovedì 2 aprile

Tutti gli eventi sono a ingresso libero senza prenotazione.