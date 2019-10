Premio Arte Martinengo: un omaggio ai cinquant’anni dell’allunaggio

Sono aperte le iscrizioni per il concorso “Premio Arte Martinengo”, giunto alla sua XXIV edizione, con un nuovo tema e premi in denaro fino a 1000€. Quest’anno in omaggio al cinquantesimo anniversario dell’allunnaggio, il tema della sezione estemporanea sarà: “Martinengo al chiaro di Luna”.

Per questa sezione ogni artista avrà a disposizione 7 ore (dalle 9 alle 16) per realizzare un’opera in tempo reale. Gli artisti che scelgono di partecipare alla sezione contemporanea invece possono esporre fino a otto opere (di cui una in concorso) secondo tecniche e tematiche di propria scelta. Ogni artista può partecipare contemporaneamente alle due sezioni.

L’appuntamento per artisti ma anche per appassionati e visitatori è dunque per domenica 13 ottobre, quando dalle 8.30 alle 18 i portici del centro storico si coloreranno con le opere degli artisti in concorso.

Ad accompagnare la manifestazione, oltre ai tradizionali festeggiamenti per la Madonna della Fiamma, ci saranno le melodie della settimana chitarristica all’interno del suggestivo Monastero di Santa Chiara mentre dalle 15.00 alle 16.00 la Pro Loco organizza una visita guidata alle bellezze del borgo storico martinenghese (partenza davanti al Comune in piazza Maggiore).

Infine al Filandone nel weekend sarà visitabile una mostra per ripercorrere la storia del cinema e della musica con materiale cinematografico d’epoca e vinili da collezione. La mostra sarà aperta anche sabato 12 ottobre, tutto il giorno, quando in collaborazione con Poste Italiane e il gruppo filatelico bergamasco sarà possibile acquistare l’annullo postale dedicato.

Un’ intero weekend dedicato a molteplici forme artistiche all’interno di un borgo medievale.

Alle 17.30 il tanto atteso momento delle premiazioni delle opere migliori, scelte da un’apposita giuria presieduta da Orietta Pinessi (Docente d’arte contemporanea all’Università di Bergamo), Beatrice Bolandrini (Storica dell’arte), Elisabetta Calcaterra (giornalista d’arte), Osvaldo Roncelli (Esperto d’arte), Diego Moratti (presidente Pro Loco Martinengo).

Il costo dell’iscrizione, valido per entrambe le sezioni, è di 15 euro, da effettuare presso la sede dell’Infopoint Pro Loco Martinengo in Via Allegreni, 29 oppure il giorno stesso della manifestazione.

E’ possibile anche presentarsi e iscriversi la mattina stessa. E’ gradita una preiscrizione all’indirizzo mail: info@martinengo.org