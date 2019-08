Premiazioni del concorso “Il dono del sangue”

Arriva alla sua dodicesima edizione il concorso “Il dono del sangue” in memoria della maestra Alba Negri promosso da Avis comunale Bergamo in collaborazione con il gruppo Avis Celadina.

Il concorso riservato agli studenti delle scuole della città di Bergamo ha visto in gara 44 elaborati delle classi 5° delle scuole primarie di primo grado che hanno espresso attraverso le loro opere il grande valore del dono di sangue.

Le premiazioni si svolgono sabato 11 maggio all’Auditorium “Casa del Giovane” di via Mauro Gavazzeni, 13 a Bergamo, alle 9 alla presenza delle autorità: per il Comune di Bergamo il Sindaco Giorgio Gori e l’Assessore alle Politiche Sociali Maria Carolina Marchesi; per il Provveditorato all’Istruzione Paola Crippa e per l’Avis regionale Lombardia il presidente Oscar Bianchi mentre per Avis provinciale Bergamo il Vicepresidente Vicario Paolo Moro.