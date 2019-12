Posticipato il concerto di Edoardo Bennato al Creberg

La produzione del tour di Edoardo Bennato comunica che, per esigenze organizzative, la data del concerto “Peter Pan Rock’N’Roll Tour 2020” prevista al Creberg Teatro di Bergamo è posticipata dal 10 marzo a venerdì 13 marzo alle 21.

I biglietti emessi per la data iniziale rimangono validi. Eventuali rimborsi sono possibili entro e non oltre le 18 del 13 marzo nei rispettivi punti di acquisto . I biglietti per la nuova data del 13 marzo al Creberg Teatro di Bergamo possono essere acquistati a breve alla biglietteria del Creberg Teatro di Bergamo, in via Pizzo della Presolana, a 52 euro per il primo settore e a 42 euro per il secondo settore (è compresa la prevendita) , oppure on line sul sito www.ticketone.it e nel circuito di negozi affiliati. Per informazioni: biglietteria Teatro Creberg tel. 035.343434, aperta da mercoledì a sabato dalle 13 alle 19.

Quella di Bergamo sarà la data del debutto nazionale del nuovo tour di Edoardo Bennato che con “Peter Pan Rock’N’Roll Tour 2020” festeggia i 40 anni del leggendario “Sono solo canzonette”, l’album che consacrò il suo successo portandolo, primo in Italia, a riempire gli stadi con i suoi concerti. Il nuovo tour farà tappa tra marzo e aprile nei principali teatri italiani (uniche date in Lombardia: Bergamo e Milano) con un concerto ad alto contenuto rock & blues: dai brani dell’album “Sono solo canzonette” ai suoi grandi classici, fino a “Ho fatto un selfie”, tormentone dell’estate appena trascorsa. Sul palco con Edoardo Bennato la B Band, la formazione ormai consolidata formata da Giuseppe Scarpato (chitarre), Raffaele Lopez (tastiere), Gennaro Porcelli (chitarre), Arduino Lopez (basso) e Roberto Perrone (batteria). A completare il quadro di grande musica il Quartetto Flegreo.