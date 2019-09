“Polenta e söpei”, gusto e tradizione a Martinengo

Dal 20 al 22 settembre alla Cascina Zigò di Martinengo si terrà la quinta edizione di “Polenta e söpei”. Tutte le sere e la domenica anche a pranzo al coperto si potrà gustare cucina casalinga con polenta e molto altro.

Nel corso del fine settimana, inoltre, verranno proposti momenti aggregativi e ludici.

Ecco il programma.

Venerdì 20 settembre

– alle 18.45 apertura delle cucine.

Sabato 21 settembre

– alle 15 in collaborazione con il Comitato genitori delle scuole statali di Martinengo “Un pomeriggio in cortile”, con giochi di una volta e merenda gratis per tutti i bambini. Verranno proposti il gioco dell’elastico, bandierina, campana, lancio degli anelli, abbatti le lattine e tanto altro;

– alle 18 visita guidata alla cascina;

– alle 19 apertura delle cucine.

Domenica 22 settembre

– alle 10.30 visita guidata alla cascina;

– alle 12 apertura delle cucine per il pranzo;

– alle 14 in collaborazione con Rsa Balicco di Martinengo “Un pomeriggio in cortile con i nonni”, per raccontare e rivivere esperienze;

– alle 19 apertura delle cucine.

Durante la manifestazione si potranno visitare una mostra di attrezzi antichi e gli animali della fattoria.

L’iniziativa è promossa dal Comitato organizzatore “Polenta e söpei” in collaborazione con la Proloco di Martinengo, il Comune di Martinengo, il Comitato genitori e Geam.

Per avere ulteriori informazioni telefonare al numero 3283452532.