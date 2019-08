Piatti tipici e tradizioni, a Vedeseta torna la “Festa del fè”

Come ogni 14 agosto, torna la tradizionale festa agreste a Vedeseta.

A partire dalle 10 mercatini e intrattenimenti per adulti e bambini, con gonfiabili e possibilità di cavalcare i pony.

Possibilità di visita alle stalle e al caseificio S. Antonio, dove è anche possibile acquistare i formaggi tipici della Val Taleggio.

Alle 12.30 ricco pranzo con piatti tipici e la smaiasa (se non sapete cos’è…lo potrete scoprire quel giorno).

Nel pomeriggio le competizioni per bambini (alle 13.30) e per adulti (alle 14.30) nelle attività della fienagione e nel trasporto del fieno con i Fas, i cumuli di fieno trasportati sulla testa. Vince la squadra che ne trasporta di più nel minor tempo. Cimentatevi, forse non è uno sport ma è attività fisica ed è divertente.

A seguire merenda, tombolata, premiazioni e molto altro.