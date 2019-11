Photo Date: la fotografia al tempo dei social

Che ruolo ha oggi la fotografia?

Quanto la fotografia è social?

Cosa significa condividere una fotografia?

La L.R. PHOTOGRAPHY durante il PHOTO DATE, che si terrà presso la Sala Affreschi dell’Accademia di Belle Arti di Lovere domenica 15 dicembre dalle 15 proverà a dare risposta ai suddetti interrogativi.

L’intento è di offrire una visione culturale della fotografia e Luis Redondi, fotografo professionista e in qualità di Cittadino del Lago d’Iseo , affronterà il delicato problema del rapporto tra fotografia e Social proprio attraverso il seminario.

Quale testimonianza del delicato impegno verso la cultura fotografia e per non farla cadere nell’ormai facile modo di fare ” …scatto e condivido… “ a ogni partecipante verrà rilasciato in omaggio il “Libro Bianco” della L.R. Photography.

Un piccolo volume che riporta alcune immagini realizzate dai nostri allievi, oltre a pensieri e appunti teorico-didattico del fotografo Luis Redondi, Titolare della L.R. Photography.

L’evento è rivolto agli appassionati di fotografi e a tutti coloro che desiderano approfondire come i social stiano influenzando il metodo di fotografare.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online (Sezione Biglietto) sull’evento di Facebook alla Pagina Ufficiale della L.R. Photography.