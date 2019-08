Da “Pet Sematary” a “Stanlio e Ollio”: al cinema in settimana

È ricca di proposte la programmazione dei cinema. Tra i film che si possono vedere nelle sale bergamasche spiccano “Pet Sematary” , “Stanlio e Ollio” e “Avengers: Endgame”.

In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio”, “Ma cosa ci dice il cervello”, “Red Joan” e “Ted Bundy – Fascino criminale”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana.

LUNEDI’ 13 MAGGIO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Red Joan” (ore 17:30 e 21);

“I figli del fiume Giallo” (ore 17.30 e 21);

“Sarah & Saleem – Là dove nulla è possibile” (ore 21;

“Le invisibili” (ore 17.30).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Ma cosa ci dice il cervello” (ore 17.30 e 21);

“Il grande spirito” (ore 17.30 e 21).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Ma cosa ci dice il cervello” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Copia originale” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 20:45);

“Tutti pazzi a Tel Aviv” (ore 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Wonderful losers – A different world” (ore 21).

AUDITORIUM LA80 a Bergamo

“Che fare quando il mondo è in fiamme?” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Il grande spirito” (ore 13:40, 16:50, 19:20 e 21:50);

“A.N.I.M.A. Atassia neuro ipofisaria monolaterale acuta” (ore 21:35);

“Detective Pikachu” – 3D (ore 14);

“Detective Pikachu” (ore 15, 17:30, 19:10, 20:10 e 22:15);

“Pet sematary” (ore 15:20, 17:40, 20 e 22:30);

“5 cm al secondo” (ore 17:30 e 20:30);

“Ted Bundy – Fascino criminale” (ore 14:10, 17:10, 19:50 e 22:20);

“I fratelli Sisters” (ore 19:25);

“Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio” (ore 14:40, 17:20, 19:40 e 22:05);

“La promessa dell’alba” – ingresso a 5 euro (ore 15:15, 18:15 e 21:15);

“Avengers: Endgame” (ore 14:30, 15:30, 17, 18, 19:30, 21 e 21:45);

“Non sono un assassino” (ore 22);

“La Llorona – Le lacrime del male” – ingresso a 6 euro (ore 22:10);

“After” (ore 14:50);

“Wonder park” (ore 14:20);

“Ma cosa ci dice il cervello” (ore 13:30 e 19:15);

“Avengers: Endgame” – Imax 3D (ore 16:30 e 20:30);

“Dumbo” (ore 16:20);

“Stanlio e Ollio” (ore 13:50, 16:40 e 21:40).

UCI CINEMAS a Curno

“Ted Bundy – Fascino criminale” (ore 17:10, 19:40 e 22:45);

“Detective Pikachu” (ore 16:50, 17:30, 19:10, 19:50 e 22:30);

“Pet sematary” (ore 17:20, 20:20 e 22:50);

“5 cm al secondo” (ore 20:40);

“Ma cosa ci dice il cervello” (ore 19:20);

“Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio” (ore17:40, 20:10 e 22:40);

“La Llorona – Le lacrime del male” – ingresso a 6 euro (ore 22:50);

“A spasso con Willy” (ore 16:55);

“Avengers: Endgame” (ore 17, 20:45, 21:30 e 22);

“Stanlio e Ollio” (ore 17:05);

“La promessa dell’alba” – ingresso a 5 euro (ore 18 e 21).

CINESTAR a Cortenuova

“A spasso con Willy” (ore 18:10);

“Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio” (ore 21:20);

“Avengers: Endgame” (ore 18:10 e 20:35);

“Ma cosa ci dice il cervello” (ore 18:35);

“Pet sematary” (ore 18:20 e 21:05);

“Pokémon – Detective Pikachu” (ore 18:45 e 21);

“Red Joan” (ore 18:30 e 21:10);

“Stanlio e Ollio” (ore 18.20 e 20.45);

“Ted Bundy – Fascino criminale” (ore 21:20).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Pokémon – Detective Pikachu” (ore 19 e 21);

“Il grande spirito” (ore 19 e 21).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Avengers: Endgame” (ore 21:15);

“Pet sematary” (ore 21:15);

“Pokémon – Detective Pikachu” (ore 21:15);

“Stanlio e Ollio” (ore 21:15);

“Ma cosa ci dice il cervello” (ore 21:15).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“After” (ore 21).

MARTEDI’ 14 MAGGIO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Red Joan” (ore 21);

“I figli del fiume Giallo” (ore 21);

“The professor and the mad man” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Ma cosa ci dice il cervello” (ore 21);

“Il grande spirito” (ore 21).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Gloria Bell” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Tre manifesti a Ebbing, Missouri.” – nell’ambito di Cinefilosofia 2019 (ore 20:30);

“Stanlio e Ollio” (ore 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“La favorita” (ore 16).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo

“Che fare quando il mondo è in fiamme?” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Il grande spirito” (ore 13:40, 16:50, 19:20 e 21:50);

“5 cm al secondo” (ore 17:30 e 20:30);

“A.N.I.M.A. Atassia neuro ipofisaria monolaterale acuta” (ore 14:50 e 21:35);

“Detective Pikachu” (ore 15, 17:30, 19:10, 20:10 e 22:15);

“Detective Pikachu” – 3D (ore 14);

“Ted Bundy – Fascino criminale” (ore 14:10, 17:10, 19:50 e 22:20);

“Pet sematary” (ore 15:20, 17:40, 20 e 22:30);

“Wonder park” (ore 14:20);

“Avengers: Endgame” – Imax 3D (ore 16:30 e 20:30);

“Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio” (ore 14:40, 17:20, 19:40 e 22:05);

“Ma cosa ci dice il cervello” (ore 13:30 e 19:15);

“Non sono un assassino” (ore 22);

“Stanlio e Ollio” (ore 13:50, 16:40 e 21:40);

“After” – ingresso a 3,50 euro (ore 15:15, 18:15 e 21:15);

“Dumbo” (ore 16:20);

“I fratelli Sisters” (ore 19:25);

“La Llorona – Le lacrime del male” (ore 22:10);

“Avengers: Endgame” (ore 14:30, 15:30, 17, 18, 19:30, 21 e 21:45).

UCI CINEMAS a Curno

“Ted Bundy – Fascino criminale” (ore 17:10, 19:40 e 22:45);

“Pet sematary” (ore 17:20, 20:20 e 22:50);

“5 cm al secondo” (ore 20:40);

“Detective Pikachu” (ore 16:50, 17:30, 19:10, 19:50 e 22:30);

“Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio” (ore 17:40 e 22:40);

“After” – ingresso a 3,50 euro (ore 18:30 e 21:30);

“Ma cosa ci dice il cervello” (ore 19:20);

“A spasso con Willy” (ore 16:55);

“Stanlio e Ollio” (ore 17:05, 19:15 e 22:20);

“Avengers: Endgame” (ore 17, 20:45, 21:30 e 22).

CINESTAR a Cortenuova

“A spasso con Willy” (ore 18:10);

“Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio” (ore 21:20);

“Avengers: Endgame” (ore 18:10 e 20:35);

“Ma cosa ci dice il cervello” (ore 18:35);

“Pet sematary” (ore 18:20 e 21:05);

“Pokémon – Detective Pikachu” (ore 18:45 e 21);

“Red Joan” (ore 18:30 e 21:10);

“Stanlio e Ollio” (ore 18.20 e 20.45);

“Ted Bundy – Fascino criminale” (ore 21:20).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Pokémon – Detective Pikachu” (ore 19);

“Un viaggio indimenticabile” – cineforum (ore 21)

“Il grande spirito” (ore 19 e 21).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Avengers: Endgame” (ore 21:15);

“Pet sematary” (ore 21:15);

“Pokémon – Detective Pikachu” (ore 21:15);

“Stanlio e Ollio” (ore 21:15);

“Ma cosa ci dice il cervello” (ore 21:15).

MERCOLEDI’ 15 MAGGIO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Red Joan” (ore 17:30 e 21);

“I figli del fiume Giallo” (ore 17:30 e 21);

“Sarah & Saleem – Là dove nulla è possibile” (ore 17.30);

“Le invisibili” (ore 21).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Ma cosa ci dice il cervello” (ore 21);

“Il grande spirito” (ore 21).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Gloria Bell” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“La paranza dei bambini” (ore 21);

“Stanlio e Ollio” (ore 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“La favorita” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo

“Che fare quando il mondo è in fiamme?” (ore 17);

“L’alfabeto di Peter Greenaway” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Ted Bundy – Fascino criminale” (ore 14:10, 17:10, 19:50 e 22:20);

“Detective Pikachu” (ore 15, 17:30, 19:10, 20:10 e 22:15);

“Pet sematary” (ore 15:20, 17:40, 20 e 22:30);

“Pet sematary” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 20:15);

“Detective Pikachu” – 3D (ore 14);

“Il grande spirito” (ore 13:40, 16:50, 19:20 e 21:50);

“5 cm al secondo” (ore 17:30 e 20:30);

“A.N.I.M.A. Atassia neuro ipofisaria monolaterale acuta” (ore 15:10 e 21:35);

“Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio” (ore 14:40, 17:20, 19:40 e 22:05);

“I fratelli Sisters” (ore 19:25);

“Avengers: Endgame” – Imax 3D (ore 16:30 e 20:30);

“La Llorona – Le lacrime del male” (ore 22:10);

“Avengers: Endgame” (ore 14:30, 15:30, 17, 17:45, 19:30, 21, 21:30 e 22);

“Wonder park” (ore 14:20);

“Dumbo” (ore 16:20);

“Non sono un assassino” (ore 22:40);

“After” (ore 14:50);

“Stanlio e Ollio” (ore 13:50, 16:40, 19:15 e 21:40);

“Ma cosa ci dice il cervello” (ore 13:30 e 18).

UCI CINEMAS a Curno

“Pet sematary” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 19:30);

“Detective Pikachu” (ore 16:50, 17:30, 19:10, 19:50 e 22:30);

“5 cm al secondo” (ore 18 e 20:40);

“Ted Bundy – Fascino criminale” (ore 17:10, 19:40 e 22:45);

“Pet sematary” (ore 17:20, 20:20 e 22:50);

“Avengers: Endgame” (ore 17, 20:45, 21:30 e 22);

“Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio” (ore 17:40, 20:10 e 22:40);

“Stanlio e Ollio” (ore 17:05, 19:15 e 22:20);

“A spasso con Willy” (ore 16:55);

“Ma cosa ci dice il cervello” (ore 22:10).

CINESTAR a Cortenuova

“A spasso con Willy” (ore 18:10);

“Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio” (ore 21:20);

“Avengers: Endgame” (ore 18:10 e 20:35);

“Ma cosa ci dice il cervello” (ore 18:35);

“Pet sematary” (ore 18:20 e 21:05);

“Pokémon – Detective Pikachu” (ore 18:45 e 21);

“Red Joan” (ore 18:30 e 21:10);

“Stanlio e Ollio” (ore 18.20 e 20.45);

“Ted Bundy – Fascino criminale” (ore 21:20).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Avengers: Endgame” (ore 21:15);

“Pet sematary” (ore 21:15);

“Pokémon – Detective Pikachu” (ore 21:15);

“Stanlio e Ollio” (ore 21:15);

“Ma cosa ci dice il cervello” (ore 21:15).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“La donna elettrica” – cineforum (ore 20:45).

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema orobici in settimana.

– “Copia originale” (107min – Biografico – Usa). La scrittrice Lee Israel, tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta, si occupa delle biografie di personaggi del calibro di Katharine Hepburn, Tallulah Bankhead, Estee Lauder e Dorothy Kilgallen. Quando i suoi lavori inizieranno a non essere pubblicati perché non più al passo con i gusti del pubblico, LeeIsrael trasformerà la sua arte in inganno, aiutata dal suo fedele amico Jack.

– “Tutti pazzi a Tel Aviv” (97min – Commedia – Francia, Israele, Lussemburgo e Belgio). In Israele tutti sono pazzi per la soap opera Tel Aviv on Fire, ambientata nel 1967, in cui una spia palestinese ha una storia d’amore con un generale israeliano. Salam, un affascinante palestinese trentenne che vive a Gerusalemme, lavora come stagista per la soap e ogni giorno deve passare attraverso alcuni checkpoint israeliani per raggiungere gli studi televisivi. Ha così modo di incontrare Assi, il capo dei controlli la cui moglie è una grande fan del programma. Per far piacere alla consorte, Assi minaccia Salam affinché modifichi la trama della soap. Salam, dal canto sua, realizza che più che una minaccia il cambiamento potrebbe rivelarsi una fortuna per la sua carriera di sceneggiatore. Le cose andranno per il verso giusto fino al giorno in cui Assi e i produttori non si saranno d’accordo su come dovrebbe finire la soap, mettendo nei guai Salam.

– “Wonderful losers – A different world” (71min – Documentario – Italia). Per molti di noi, i ciclisti che vediamo al fondo del gruppo sono semplicemente dei perdenti. Sono chiamati “water carries”, “domestics”, “gregari” e sacrificano la loro carriera e le possibili vittorie per aiutare i loro leader a vincere le gare. Arunas Matelis ha seguito questi “Sancho Panza” del ciclismo professionista durante il Giro d’Italia e ci rivela il mondo sconosciuto di questi splendidi perdenti. I nostri eroi si schiantano, si rialzano e… continuano a correre.

– “Tre manifesti a Ebbing, Missouri.” (115min – Giallo – Usa). Dopo mesi trascorsi senza trovare il colpevole dell’omicidio di sua figlia, Mildred Haynes fa una mossa audace, realizzando tre manifesti che sembrano un controverso messaggio diretto a William Willoughby, il venerato capo della polizia della sua città. Quando nel caso viene coinvolto anche Dixon, vice del capo della polizia immaturo e con un debole per la violenza, lo scontro tra Mildred e William sull’applicazione delle leggi diventerà sempre più duro.

– “Sanlio e Ollio” (97min – Biografico – Usa e Gran Bretagna). Stan Laurel e Oliver Hardy, il duo comico più famoso al mondo, nel 1953 affrontano un tour teatrale in Gran Bretagna. Acciaccati dall’età e con alle spalle un passato di gloria, i due vanno incontro a un futuro incerto: gli spettacoli, attraverso la nazione, si rivelano infatti deludenti, sebbene fan vecchi e nuovi continuino a divertirsi di fronte alle loro gag.

– “La favorita” (120min – Biografico – Usa). Inghilterra, inizio del XVIII secolo. La regina Anna vede il suo rapporto con la sua consigliera e amante clandestina Sarah Churchill, la duchessa di Malborough, sconvolto dall’arrivo di Abigail, la giovane cugina della duchessa. Ben presto, gli equilibri di potere tra le tre donne finiranno per influenzare anche i rapporti tra la sovrana e la corte.

– “La donna elettrica” (101min – Drammatico – Islanda, Francia e Ucraina). Halla è una donna dallo spirito indipendente che ha superato da un bel po’ la quarantina. Dietro la tranquillità della sua routine si nasconde però un’altra identità che pochi conoscono. Conosciuta come “la donna della montagna”, Halla è infatti un’appassionata ambientalista che ha ingaggiato una guerra solitaria contro l’industria dell’alluminio, che sta cercando di espandersi nella sua Islanda. Con le sue azioni che diventano sempre più audaci e con il negoziato tra il governo islandese e la multinazionale cinese dell’alluminio rimandato, Halla è costretta a rivedere le sue priorità quando le comunicano che è stata accettata la sua richiesta di adozione. In Ucraina c’è una piccola bambina che l’aspetta ma Halla vuole prima mettere a segno il suo ultimo attacco.

– “A spasso con Willy” (90min – Animazione – Francia). In seguito alla distruzione della navicella su cui si trova, il piccolo Willy viene separato dai genitori con cui viaggiava nello spazio. La sua capsula di salvataggio lo porta su un pianeta selvaggio e inesplorato. In compagnia di Buck, un robot sopravvissuto, aspetterà l’arrivo dei soccorsi ma nel frattempo stringerà amicizia con l’alieno Flash, con cui conoscerà le meraviglie e i pericoli del territorio che lo circonda.

– “Attacco a Mumbai” (125min – Drammatico – Usa e India). Nel novembre 2008 un’ondata di attacchi terroristici getta nel caos la città di Bombay. Un gruppo di jihadisti si infiltra all’hotel Taj Mahal, dove una marea di disperati ha cercato rifugio. Una volta all’interno, i terroristi mettono in atto un sanguinoso assalto senza precedenti.

– “Avengers: Endgame” (181min – Supereroi – Usa). Metà degli esseri viventi nell’universo sono stati spazzati via dagli eventi scatenati da Thanos, che ha colpito anche il team degli Avengers. Un unico futuro sembra ormai possibile ma gli Avengers e i loro alleati supereroi proveranno ad annullare il potere distruttivo delle Gemem dell’Infinito.

– “Ma che cosa ci dice il cervello” (Commedia – Italia). Una commedia sociale per raccontare un Paese che ha bisogno di risvegliarsi dal torpore, proprio come farà la sua protagonista, Paola Cortellesi, donna abituata alle angherie del quotidiano, alle prepotenze del traffico e che un giorno, rincontrando amici di vecchia data, avrà la forza per alzare la testa e smuovere qualcosa, magari rimettendo le cose al proprio posto.

– “Pet sematary” (101min – Horror – Usa). Louis Creed, la moglie Rachel e i due figli Gage ed Ellie si trasferiscono in una casa di campagna nei pressi di un misterioso cimitero per animali, intorno a cui si rincorrono racconti e leggende. Quando una tragedia improvvisa colpisce la sua famiglia, Louis si rivolge al suo bizzarro vicino, Jud Crandall, portandolo a commettere azioni che scateneranno malefiche conseguenze.

– “Pokémon – Detective Pikachu” (104min – Animazione – Giappone e Usa). È lontano il tempo in cui Tim Goodman sognava di fare l’allenatore di Pokémon. Ora, a ventidue anni, lavora nella assicurazioni, e ai Pokémon non ci penserebbe più, o quasi, se la morte del padre, un famoso investigatore, non lo richiamasse a Ryme City, la metropoli dove umani e Pokémon vivono fianco a fianco. Crede che sia soltanto l’ora di dire addio ad un genitore che non ha mai veramente conosciuto, ma c’è del marcio nell’incidente che ha portato alla scomparsa di Harry Goodman, e il giovane Tim si trova a far squadra con il partner del padre, l’irresistibile Pikachu, per far luce su un mistero che assume tinte e dimensioni sempre più inquietanti.

– “Red Joan” (105min – Biografico – Gran Bretagna). La storia di Joan Stanley che, nata inglese ma simpatizzante del partito comunista e dell’Unione Sovietica, divenne funzionaria del governo britannico prima di essere reclutata come spia dal KGB a metà degli anni Trenta del Novecento e che riuscì a trasferire segreti militari e politici mantenendo la sua identità segreta per oltre mezzo secolo.

– “Ted Bundy – Fascino criminale” (108min – Drammatico – Usa). 1969. Ted Bundy è affascinante, carismatico e bello. E Liz Koepfler, una mamma single, non riesce a resistere al suo fascino. Insieme, sembrano la coppia perfetta ma tutto crolla il giorno in cui Ted viene arrestato con l’accusa di essere un serial killer. Nel vortice della paranoia, Liz sarà costretta a realizzare di aver vissuto insieme a uno psicopatico senza accorgersene.

– “Che fare quando il mondo è in fiamme?” (123min – Documentario – Italia, Usa e Francia). La storia di una comunità di afro-americani del Sud degli Stati Uniti durante l’estate del 2017, quando una serie di brutali uccisioni di giovani uomini neri scosse l’intero paese. Una riflessione sulla questione razziale in America, un ritratto intimo di persone che lottano per la giustizia, la dignità e la sopravvivenza in un paese che non è dalla loro parte. #Judy cerca di mantenere a galla la propria famiglia allargata, mentre gestisce un bar minacciato dalla gentrificazione. Ronaldo e Titus, due giovanissimi fratelli, crescono in un quartiere afflitto dalla violenza, mentre il padre è in prigione. Kevin, Big Chief della tradizione indiana del Mardi Gras, lotta per mantenere vivo il patrimonio culturale della sua gente attraverso i rituali del canto e del cucito. Infine, il gruppo rivoluzionario delle Black Panthers indaga sul linciaggio di due ragazzi nel Mississippi, mentre organizza una protesta contro la brutalità della polizia.

– “L’alfabeto di Peter Greenaway” (68min – Documentario – Paesi Bassi). Le fascinazioni del regista Peter Greenaway, il cui motto è “l’arte è la vita e la vita è arte”, vengono catturate come farfalle e disposte in un alfabeto, come se ‘autore fosse un enciclopedista. Nelle conversazioni con la perspicace figlia, la sedicenne Zoë, si scopre tutto ciò che Greenaway è, cosa ha fatto e perché.

– “After” (106min – Drammatico – Usa). Tessa, la classica brava ragazza, poco dopo essere arrivata al campus fa la conoscenza di Hardin, un giovane tanto bello quanto rude che, con il suo aspetto oscuro, non potrebbe essere più diverso da lei. Come spesso accade, gli opposti si attraggono e tra i due prende il via una tormentata relazione.

– “Il grande spirito” (113min – Commedia – Italia). Tonino è un ladruncolo sempre in cerca del grande colpo di fortuna: che sembra finalmente arrivare quando il bottino di una rapina, per cui lui era stato relegato al ruolo di palo, finisce fortuitamente nelle sue mani. Tonino fugge con la refurtiva sui tetti di Taranto e trova rifugio in un abbaino fatiscente abitato da uno strano personaggio: Renato, che si è dato il soprannome di Cervo Nero perché si ritiene un indiano, parte di una tribù in perenne lotta contro gli yankee. Renato, come sillaba sprezzantemente Tonino, è un “mi-no-ra-to”, ma è anche l’unica àncora di salvezza per il fuggitivo, che tra l’altro si è ferito malamente cadendo dall’alto di un cantiere sopraelevato. Fra i due nascerà un’intesa frutto non solo dell’emarginazione, ma anche di un’insospettabile consonanza di vedute.

– “Un viaggio indimenticabile” (139min – Commedia – Germania e Usa). Amadeus soffre di morbo di Alzheimer ed è costretto a trasferirsi in casa del figlio Nick, che vive con la moglie Sarah e la figlioletta Tilda. Tra nonno e nipote si instaura una forte relazione che è destinato a rafforzarsi quando la bambina decide di accontentare l’ultimo desiderio dell’anziano: rivisitare Venezia e i luoghi che custodiscono gli ultimi suoi cari ricordi.

– “I figli del fiume Giallo” (150min – Drammatico – Cina, Francia e Giappone). Nel 2001 a Datong, povera città industriale cinese, la giovane ballerina Qiao si innamora di Bin, criminale locale. Durante uno scontro tra fazioni rivale, Qiao spara un colpo per proteggere l’amato ma viene arrestata e condannata a cinque anni di carcere. Al rilascio, cercherà Bin per provare a ricominciare tutto da capo.

– “Sarah & Saleem – Là dove nulla è possibile” (127min – Drammatico – Palestina, Paesi Bassi, Germania e Messico). Il sesso furtivo nella parte posteriore di un furgone è tutto quello che caratterizza la relazione tra Sarah e Saleem. Un paio di volte a settimana, quando Sarah ha chiuso il suo bar e Saleem ha finito il suo turno di consegne, i due si vedono di nascosto: sono entrambi sposati e così facendo potrebbero compromettere la loro felicità familiare. A complicare ancora di più la loro tresca è il fatto che lei è ebrea e lui è palestinese. In una Gerusalemme divisa a metà, la loro storia va ben oltre il privato e farsi vedere in pubblico rappresenta un pericolo.

– “Le invisibili” (102min – Commedia – Francia). A seguito di una decisione municipale, l’Envol, un rifugio per donne problematiche e senza fissa dimora, chiuderà. L’assistenza sociale ha solo tre mesi di tempo per reintegrare le donne di cui si prende cura a ogni costo, anche se ciò significa ricorrere anche a mezzi poco leciti.

– “Gloria Bell” (102min – Drammatico – Usa). Gloria è una cinquantenne dallo spirito libero. Sebbene sia una donna sola, riesce a sfruttare al meglio la sua situazione e riempie le sue notti cercando amore nei club di ballo per adulti single di Los Angeles. La sua fragile felicità cambia il giorno in cui incontra Arnold. La loro intensa passione la fa vacillare tra speranza e disperazione finché Gloria non scopre una nuova forza in lei e realizza di poter, sorprendentemente, brillare più che mai.

– “Il professore e il pazzo” (124min – Biografico – Usa). La storia dietro la creazione del primo dizionario storico della lingua inglese da parte del professor James Murray, il cui lavoro è divenuto complicato per via della partecipazione del dottor W.C. Minor, paziente di un ospedale psichiatrico.

– “A.N.I.M.A. Atassia neuro ipofisaria monolaterale acuta” (90min – Drammatico – Italia). Anio Modor, politico lontano anni luce dal concetto di “bene comune”, trovandosi in coma finisce in un luogo in cui è costretto a prendere coscienza delle conseguenze delle proprie azioni e della sua superficialità nel fare politica.

– “5 cm al secondo” (63min – Animazione – Giappone). Takaki e Akari sono due bambini che frequentano la stessa classe alle scuole elementari e che hanno stretto una grande amicizia. La loro relazione viene però messa alla prova quando la famiglia di Akari deve trasferirsi in un’altra città. Entrambi cercano di mantenere i contatti, ma la distanza e il tempo giocano lentamente e inevitabilmente la loro partita. Quando, alcuni anni dopo, Takaki scopre che anche la sua famiglia dovrà trasferirsi, decide di far visita a Akari per un’ultima volta.

– “I fratelli Sisters” (121min – Western – Usa, Francia, Romania e Spagna). A metà Ottocento, Hermann Kermit Warm viene inseguito per mille miglia, attraverso il deserto dell’Oregon fino a San Francisco, dai famigerati assassini Eli e Charlie Sisters, incaricati dal violento Commodore di farlo fuori. Durante il tragitto, però, Eli vive una crisi personale e comincia a dubitare delle scelte fatte, mandando all’aria tutti i piani.

– “La promessa dell’alba” (130min – Drammatico – Francia). Il futuro scrittore Romain Gary vive la sua giovinezza in Lituania, da dove è costretto a fuggire a causa dell’avvento del potere di Hitler in Germania. Trasferitosi con tutta la famiglia nel sud della Francia, inizierà il suo percorso nelle forze aeree della Francia libera.

– “Non sono un assassino” (111min – Thriller – Italia). Il vice questore Francesco Prencipe esce di casa per raggiungere il suo migliore amico, il giudice Giovanni Mastropaolo, che non vede da quasi due anni. Due ore di macchina per un colloquio di poche parole. Una domanda. Una risposta. Quella stessa mattina il giudice viene trovato morto, freddato da un colpo di pistola alla testa.

– “La Llorona – Le lacrime del male” (98min – Horror – Usa). Negli anni Settanta a Los Angeles, La Llorona si aggira nella notte alla ricerca di bambini. Un’assistente sociale non prende sul serio l’inquietante avvertimento di una madre sospettata di aver compiuto violenze sui figli, e presto sarà proprio lei, insieme ai suoi bambini, ad essere risucchiata in uno spaventoso regno soprannaturale. L’unica speranza di sopravvivere all’ira mortale della Llorona potrebbe essere un prete disilluso e la mistica che pratica per scacciare il male, dove la paura e la fede si incontrano. Attenzione al suo gemito agghiacciante… non si fermerà davanti a niente pur di attirarti nel buio. Perché non c’è pace per la sua angoscia, non c’è misericordia per la sua anima. E non si può sfuggire alla maledizione della Llorona.

– “Wonder park” (86min – Animazione – Usa). June, una ragazzina ottimista e fantasiosa, scopre un incredibile parco di divertimenti chiamato “il paese delle meraviglie” nascosto tra i boschi. Pieno di strane creature e animali divertenti, il parco è letteralmente sottosopra. June scoprirà presto che, essendo nato dalla sua immaginazione, il parco necessita del suo aiuto per essere salvato.

– “Dumbo” (130min – Fantasy – Usa). Holt Farrier, un ex divo del circo, trova il suo mondo sconvolto al rientro dalla guerra. Max Medici, il proprietario di un circo, gli offre la possibilità di prendersi cura di Dumbo, un elefante appena nato le cui grosse orecchie rappresentano un’attrazione. Quando però i bambini di Holt scoprono che Dumbo può volare, il persuasivo impresario V.A. Vandevere e la trapezista Colette Marchant tentano di trasformare l’animale in una star.

– “La paranza dei bambini” (105min – Drammatico – Italia e Francia). Napoli 2018. Sei quindicenni – Nicola, Tyson, Biscottino, Lollipop, O’Russ, Briatò – vogliono fare soldi, comprare vestiti firmati e motorini nuovi. Giocano con le armi e corrono in scooter alla conquista del potere nel Rione Sanità. Con l’illusione di portare giustizia nel quartiere inseguono il bene attraverso il male. Sono come fratelli, non temono il carcere né la morte, e sanno che l’unica possibilità è giocarsi tutto, subito. Nell’incoscienza della loro età vivono in guerra e la vita criminale li porterà a una scelta irreversibile: il sacrificio dell’amore e dell’amicizia.

Gli indirizzi:

– CAPITOL MULTISALA a Bergamo in via Tasso, 41 – 035 248330;

– CINEMA SAN MARCO a Bergamo in piazzale Repubblica, 2 – 035 240416;

– CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate in via Guglielmo Marconi, 40 – 035 294868

– MULTISALA CONCA VERDE a Longuelo (Bergamo) in via Mattioli, 65 – 035 251339;

– CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo in piazza sant’Anna, 51 – 035 270760;

– AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in Piazza della Libertà – 035.342239;

– UCI CINEMAS a Orio al Serio, all’Oriocenter;

– CINETEATRO QOELET a Redona (Bergamo), in via Papa Leone XIII 16 – 035.343904;

– ORATORIO DI BOCCALEONE a Bergamo in via Gabriele Rosa, 15 – 035.5290895;

– UCI CINEMAS CURNO in via Lega Lombarda, 39 a Curno – 892 960;

– CINESTAR CORTENUOVA in via Trieste, 15 – allo shopping village “Le acciaierie” di Cortenuova – 0363 992244;

– MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia, S.s. 498 Soncinese – 0363 688012;

– MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino in via Torrione, 2 – 035 971717;

– NUOVO CINETEATRO ALBINO in piazza san Giuliano ad Albino – 035 751490;

– CINEMA GARDEN a Clusone in via san Narno, 1 – 0346 22275;

– CINE-TEATRO SORRISO di Gorle in via Piave, 2 – 035 656962;

– CINEMA CENTRALE a Leffe in piazza Libertà 1 – 035.731154;

– SALA DELLA COMUNITA’ AGORA’ a Mozzo in via san Giovanni Battista, 6 – 035 461699;

– CINEMA TRIESTE a Zogno in via XI febbraio, 11 – 034591051.

– SALA EDEN a Stezzano in via Bergamo, 9 – 035591449;

– CINEMA TEATRO CAGNOLA a Urgnano in via Roma, 82 – 035 487 2228;

– CINETEATRO NUOVO a Zanica in via Roma, 46 – 035.670558;

– AUDITORIUM a Osio Sotto in via Sant’Alessandro 1/A – 035.881377;

– CINEMA TEATRO NUOVO a Chiuduno in via tenente Mario Belotti – 035.4427300;

– CINEMA AURORA a Grumello del Monte in via Martiri della Libertà, 61 – 035.833408;

– CINEMA AGORA’ a Petosino (Sorisole), in via Martiri della Libertà, 95 – 035472 9625;

– CINETEATRO SAN FEDELE a Calusco d’Adda, in via Verdi, 18 – 035.791010;

– CINEMA a Branzi in via Umberto I, 17 – 0345.71088;

– SALA DELLA COMUNITA’ a Casazza in piazza san Lorenzo 1 – 035.824479;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Romano di Lombardia in via Monte Grappa – 0363 910130;

– CINEMA TEATRO CRYSTAL a Lovere in via Valvendra, 15 – 333.1090049;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Nembro in via Vittoria, 12 – 035.520420;

– CINETEATRO ALADINO ad Alzano Lombardo in via monsignor Balduzzi 11 – 035.512360;

– CINEMA PREALPI a Schilpario, in piazza cardinal Maj – 0346.56304;

– CINEMA STELLA ALPINA a Selvino, in piazza Chiesa, 6 – 035.764250;

– CINEMA TEATRO AGLI ABETI a Bratto (Castione della Presolana), in via Provinciale – 0346.38397;

– GRUPPO ALPINISTICO NEMBRESE a Nembro, in via Nembrini – 035.520563;

– CINETEATRO DI ALBEGNO a Treviolo, in via Marconi 15 – 3203381807.

Paolo Ghisleni