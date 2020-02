“Pesce d’aprile”, a Nembro in scena Cesare Bocci e Tiziana Foschi

Sabato 29 febbraio alle 20.45 al Teatro San Filippo Neri di Nembro andrà in scena lo spettacolo “Pesce d’aprile, con Cesare Bocci e Tiziana Foschi.

Pesce d’aprile è il racconto di un grande amore che la malattia ha reso ancora più grande: un’esperienza reale, toccante, intima e straordinaria di un uomo e di una donna che non si danno per vinti quando il destino sconvolge la loro esistenza. In un’alternanza di situazioni dolorose, grottesche, a volte divertenti,

si delinea l’immagine di una donna prigioniera di un corpo che non le obbedisce più e che lotta per riconquistare la propria vita, con il suo uomo accanto.

Un lavoro di Daniela Spada, Cesare Bocci e Tiziana Foschi; regia: Cesare Bocci e Pepino Mazzotta; produzione: Art Show