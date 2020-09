Perle di Teatro a Palazzo Terzi

Teatro a palazzo Terzi

Nella splendida cornice della terrazza di uno dei più importanti palazzi storici bergamaschi, Palazzo Terzi, continua dopo la prima tranche la rassegna teatrale estiva per contribuire a ridare vita all’attività culturale ed artistica della nostra #città.

Il progetto prevede la messa in scena di più rappresentazioni teatrali con singoli professionisti o compagnie di Bergamo e provincia.

Alcuni spettacolo si svolgeranno in terrazza mentre altri nel salone interno in base al meteo e allo spettacolo.

Biglietto d’ingresso: 20 euro

OBBLIGO PRENOTAZIONE secondo D.P.C.M del 14.07.2020:

teatroapalazzo@gmail.com

Per info: 335207659

Ingresso dalle ore 21:00 inizio spettacolo ore 21:30