A Pedrengo week-end di eventi per la giornata del libro

In occasione della giornata mondiale del libro e del diritto d’autore istituita dall’ Unesco, sabato 28 e domenica 29 aprile l’assessorato alla cultura del Comune di Pedrengo ha organizzato un week-end di iniziative dedicate alla promozione dei libri.

L’obiettivo è duplice: da una parte incoraggiare il piacere della lettura e dall’altra valorizzare il contributo che gli autori danno al progresso sociale e culturale dell’umanità.

Si comincia nel pomeriggio di sabato 28 aprile: l’appuntamento è alle 17 al parco di via Crocette del quartiere Palazzo con l’inaugurazione della “Little free library”, la prima di quattro microbiblioteche che verranno installate in altrettanti parchi del paese. In questi punti-libro, allestiti con l’obiettivo di promuovere la lettura e la diffusione della cultura, i cittadini potranno prendere o lasciare un libro e leggerlo liberamente, approfittando della bella cornice del parco.

In concomitanza con l’evento, ci sarà la consegna di un defibrillatore che verrà posizionato nell’ex scuola Palazzo che attualmente ospita un centro ricreativo anziani con il comitato di Quartiere Palazzo e la scuola centro studi Relevé danza. Lo strumento, frutto di una donazione, consentirà una maggiore tutela sia delle bambine che partecipano alla scuola di danza sia delle persone che frequentano il centro ricreativo sociale.

L’evento clou del fine-settimana sarà la sera, alle 20, alla sala consiliare di via don Pio Casari (causa tempo meteorologico incerto) con l’edizione 2018 di “Libri sul leggio”, durante la quale si potranno conoscere otto autori pedrenghesi e le loro produzioni librarie. Si presenteranno alla comunità raccontando la loro vita e la passione che li anima, il percorso artistico che hanno effettuato e le opere che hanno scritto, promuoveranno i loro libri e chi volesse potrà anche acquistarli. L’assessore alla cultura, Simona D’Alba spiega: “L’iniziativa vuole essere un’occasione per far conoscere e valorizzare gli scrittori pedrenghesi. In quest’ottica, all’interno della biblioteca, al primo piano, quando termineranno i lavori nella parte nuova che riguarda l’ascensore, e quindi una volta che la struttura avrà assunto una fisionomia definitiva, è previsto l’inserimento di uno scaffale che sarà dedicato proprio a loro. Abbiamo una serie di stanze inerenti le varie letterature e vogliamo ritagliare un angolo per dare risalto a questa importante risorsa del paese: abbiamo chiesto agli autori di donare alla biblioteca una copia in modo che rimanga come patrimonio comunale e quindi della nostra comunità”.

Durante la serata, sempre in sala consiliare, sarà possibile ammirare due mostre di illustrazioni: “L’armata di carta”, realizzata da Marco Baggi e “Artiste dimenticate dalla storia” (speciale aprile) curata dalla ricercatrice Emiliana Losma. Le esposizioni sono visitabili sabato 28 e domenica 29 aprile dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 con ingresso libero.

Questo speciale week-end dedicato al libro si concluderà domenica alle 16.30 alla biblioteca comunale con la nuova edizione di “Pollicino, leggi!”, cerimonia di consegna di un libro a tutti i bambini nati a Pedrengo nel 2017 come segno di benvenuto nel mondo della cultura.

Per avere ulteriori informazioni inviare un’e-mail a cultura@comune.pedrengo.bg.it