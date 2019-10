Domenica 27 ottobre alla ex scuola Palazzo a Pedrengo in via Crocette si terrà la castagnata.

L’iniziativa, promossa dal Comitato di Quartiere “Palazzo”, propone un pomeriggio all’insegna dell’allegria e del divertimento.

Il programma prevede:

– alle 15 inizio castagnata con caldarroste, panini, cotechini e bibite;

– alle 17.45 tombola gigante.