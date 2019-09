A Pedrengo in scena “A night with Bob Dylan”

Domenica 2 settembre alle 21 in villa Sottocasa a Pedrengo andrà in scena uno spettacolo dal titolo “A night with Bob Dylan”, con Tiziano Ferrari e Livio Remuzzi per la regia di Matteo Riva e musica dal vivo con The one time band.

Nonostante gli stereotipi utilizzati per etichettarlo, Bob Dylan non coincide con nessuna delle maschere che ha indossato nel corso degli anni. Da menestrello a oracolo, da profeta a traditore, da predicatore a poeta maledetto: in oltre cinquant’anni di carriera, Dylan ha attraversato la storia del rock in continua contraddizione con le aspettative legate al suo nome, soprattutto dopo il premio Nobel alla letteratura. Questa serata nasce dal desiderio di offrire uno spunto, una chiave di lettura che possa aiutare l’ascoltatore ad avvicinarsi ad un artista a tutto tondo, apprezzandone la musica, ma anche i testi delle canzoni che saranno recitati in italiano e in lingua originale.

Non è possibile approcciarsi a Dylan senza restare invischiati nella sua vicenda umana ed artistica, senza seguirne le orme lasciate disco dopo disco. Con poche canzoni (se paragonate alla sua immensa discografia) ci auguriamo di suscitarvi il desiderio di scoprire (o riscoprire) un artista in grado ancora oggi di reinventarsi e lasciare un segno indelebile nella storia della musica.

Villa Sottocasa

La villa fu costruita come residenza di villeggiatura dai nobili Sottocasa tra il 1702 e il 1705, i quali affidarono la costruzione dell’edificio a Nicolino Caleppio, architetto bergamasco che si occupò del disegno dell’edificio, delle decorazioni della facciata e del progetto del cortile antistante con viale d’accesso. Presenta una pianta a U con una grande corte interna delimitata da una cinta muraria semicircolare e un grande cancello. Il cortile dell’edificio è preceduto da un solenne ingresso a tre archi con semicolonne e con una trabeazione che regge due sfingi adagiate contro una grande targa barocca che riporta lo stemma della nobile famiglia. All’interno dell’edificio si trovano numerosi saloni. Un grande giardino si estende nella parte posteriore. Tutti i locali hanno decorazioni in stucco di scuola barocca. Tutto ciò che arredava la villa fu venduto in un’ asta pubblica nel 1968. La villa oggi è di proprietà privata.

L’iniziativa è promossa da deSidera Festival in collaborazione con il Comune di Pedrengo.

Dopo lo spettacolo verrà offerto al pubblico un dolce e un bicchiere di vino messo a disposizione dalla pasticceria Dolce pausa di Pedrengo.