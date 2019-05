Passeggiata a Villa di Serio

Domenica 26 maggio l’associazione Traiettorie Instabili in collaborazione con Promoserio organizza la passeggiata “La Collina: storie di alberi, di boschi e di uomini”.

Un’uscita nei boschi per estendere, attraverso racconti e letture, la consapevolezza personale della fondamentale importanza degli alberi e dei boschi per la vita sulla Terra e per gettare uno sguardo curioso nel loro mondo affascinante e misterioso

Informazioni pratiche:

– ritrovo alle 9.15 alla fermata bus del piazzale del mercato

– prenotazione obbligatoria

– durata: 2 ore e mezzo circa

– tipologia: sentieri

– lunghezza: 3.5 km ca a/r

– dislivello: 150-200 m

Si raccomanda l’uso di scarponcini o scarpe da montagna.

Per avere ulteriori informazioni e per prenotarsi telefonare al numero 339.5319554 oppure inviare un e-mail a info@traiettorieinstabili.it