Passeggiata narrativa dedicata a luoghi e persone di Lallio

Associazione Tartaruga con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Lallio, la partecipazione di associazioni sul territorio e della Parrocchia dopo il successo della passata edizione 2018 sabato 7 settembre 2019 propone la seconda edizione della passeggiata teatrale “Tour di Lallio” 2.0 frutto del percorso progettuale iniziato nel mese di aprile 2019.

Il Tour di Lallio permetterà agli spettatori partecipanti, attraverso quattro tappe teatrali, di conoscere altrettanti luoghi simbolo della storia del Paese: il Campo di concentramento per prigionieri di guerra, la Chiesa di San Bernardino, il “Cortile della cascina” simbolo della cultura popolare del dopoguerra e la Sagrestia della Chiesa Parrocchiale.

Il percorso teatrale – che verrà replicato due volte nel corso del pomeriggio – inizierà alle 15.

Si potranno ascoltare nuove storie: si inizia nel sagrato della Chiesa di San Bernardino dove si potrà rivivere una delle originali e curiose prediche del Santo; a seguire si verrà accompagnati nel “Cortile della piazzetta Santo Stefano” dove tre donne racconteranno aneddoti del quotidiano, dal dopoguerra alle prime lotte per i diritti delle donne; da qui si proseguirà nella Sacrestia della Parrocchiale dove si potrà conoscere quale rapporto lega Lallio al Beato Luigi Palazzolo; per finire al Parco Pascoletto dove la ben visibile torre della cartiera ci ricorderà il tempo in cui a Lallio c’era un grande campo di concentramento per prigionieri di guerra.

I dieci interpreti dei quattro quadri, tutti cittadini di Lallio, hanno partecipato ad un percorso – guidato da Tiziano Manzini – che è stato non solo teatrale ma anche di condivisione di storie, ricordi, emozioni.

La partecipazione é gratuita, si consiglia la prenotazione.

Sabato 7 settembre 2019 dalle 15

previste due rappresentazioni itineranti nel pomeriggio

“TOUR DI LALLIO 2.0”

passeggiata teatrale alla scoperta dei luoghi simbolo del paese

con il gruppo di narratori – cittadini di Lallio condotti da Tiziano Manzini

evento per adulti e famiglie

luogo di partenza: Cortile della chiesa di San Bernardino Via Arciprete Rota 4 Lallio

PARTECIPAZIONE GRATUITA

INFO E PRENOTAZIONI :

Associazione Tartaruga cell. 348 1794791 tartaruga.associazione@gmail.com

Biblioteca di Lallio tel. 035 692740