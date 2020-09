Passeggiata narrativa dedicata a luoghi e persone di Lallio

Associazione Tartaruga con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Lallio, la partecipazione di associazioni sul territorio e della Parrocchia SS Bartolomeo e Stefano, dopo il successo delle passate edizioni sabato 12 settembre 2020 propone la terza edizione della passeggiata teatrale “TOUR DI LALLIO” 3.0 frutto del percorso progettuale maturato in primavera e sviluppato coi partecipanti questa estate grazie all’impegno del gruppo di lavoro che mette le proprie energie con entusiasmo in questa delicata fase di ripresa delle attività culturali, per regalare un evento sentito dalla comunità cittadina. Il Tour di Lallio permetterà agli spettatori, attraverso un percorso a stazioni, di conoscere personaggi e luoghi simbolo della storia del Paese.

Quattro sono le tappe ricche di storia che i narratori ci raccontano in luoghi diversi:

Parco del Pascoletto : sorprendenti racconti del campo di prigionia

Alla storica chiesetta di San Bernardino gioiello architettonico di Lallio: le prediche del Santo

Presso la Parrocchiale: la figura di Suor Danielangela Sorti missionaria in Africa

Nel cortile della scuola d’infanzia: l’educazione popolare dei figli tra ieri e oggi con uno sguardo ironico racconto al femminile

I dieci interpreti dei quattro quadri, tutti cittadini di Lallio, hanno partecipato ad un percorso guidato da Tiziano Manzini che è stato non solo teatrale, ma anche di condivisione, ricordi, emozioni e naturalmente la voglia di incontrarsi per preparare un appuntamento culturale gradito al territorio

Sono previsti due turni di spettacolo con orari di partenza differenziati:

Partenza primo gruppo ore 15, partenza secondo gruppo ore 15,45. Si raccomanda la puntualità

La partecipazione é gratuita, ma é necessario prenotare

nel rispetto degli attuali protocolli sanitari .

INFO E PRENOTAZIONI

biblioteca di Lallio tel 035 692740

Tartaruga Associazione 348 1794791

mail biblioteca@comune.lallio.bg.it

Sabato 12 settembre 2020 dalle ore 15

previste due rappresentazioni itineranti nel pomeriggio

“TOUR DI LALLIO 3.0”

passeggiata teatrale alla scoperta dei luoghi simbolo del paese

con il gruppo di narratori – cittadini di Lallio condotti da Tiziano Manzini

evento per adulti e famiglie

RITROVO PUNTUALI ORE 14,40: Cortile della chiesa di San Bernardino Lallio

PARTECIPAZIONE GRATUITA NECESSARIA LA PRENOTAZIONE

INFO E PRENOTAZIONI :

Associazione Tartaruga cell. 348 1794791 tartaruga.associazione@gmail.com

Biblioteca di Lallio tel. 035 692740 biblioteca@comune.lallio.bg.it