A Parre in scena “La menopausa che calor!”

Giovedì 15 marzo alle 20.30 alla sala della comunità dell’oratorio di Parre andrà in scena una commedia musicale dal titolo “La menopausa che calor!”, con la compagnia teatrale “La Macedonia” dell’oratorio di Parre.

Un gruppo di donne over 50 che non si conoscono si incontrano ai grandi magazzini. Hanno in comune soltanto i sintomi della menopausa: vampate, perdita di memoria, insonnia, abbuffate di cibo e un rapporto sbagliato col sesso. Nasce così un’amicizia che le porterà a raccontare la loro storia…

L’obiettivo dello spettacolo, aldilà del divertimento, è quello di offrire una nuova visione della vita, per considerare questa inevitabile fase dell’esistenza della donna come una rinascita e un’inconsapevole gioia di vivere.