Pandemonium Teatro: nel weekend spettacolo per il 50esimo dell’allunaggio

Sabato 20 e domenica 21 alle 21:30 a Palazzo Frizzoni, a Bergamo, Pandemonium Teatro dà il via alle celebrazioni del Cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla luna (1969) con lo spettacolo in scena entrambe le serate alle 21:30 “Abbiamo sognato la luna – 50 anni dopo” un progetto di Paolo Aresi, diretto da Lisa Ferrari con Lisa Ferrari, Tiziano Manzini, Mirko Lanfredini e Giulia Manzini.

È il pomeriggio di domenica 20 luglio, una giovane coppia ascolta le canzoni della Hit Parade e bisticcia su quali siano le più belle, le più interessanti. I due giovani parlano anche “dei tempi che stanno cambiando” e di quello che sta per accadere quella sera e immaginano che i loro figli, quando saranno grandi, potranno volare nello spazio e raggiungere non solo la Luna, ma anche i pianeti lontani.

Poi arriva la sera, la televisione comincia il racconto della discesa dell’uomo sulla Luna. Piovono le suggestioni delle parole del grande progettista del razzo Saturno 5, Von Braun, del presidente Kennedy, di Oriana Fallaci, di alcuni astronauti e si mescolano a immagini e musiche che celebrano la grande impresa.

E poi ecco gli ultimi minuti, ecco il modulo lunare, il Lem che scende verso la polvere della Luna, ecco i commenti dei giornalisti televisivi fino al momento fatidico “Ha toccato! Ha toccato!”.

Tanti anni, cinquanta per la precisione, sono passati da allora, e quella coppia non è più giovane, i loro figli sono grandi, ma non sono andati nello spazio e il viaggio verso pianeti lontani è ancora un sogno. Che cosa è rimasto allora di quella mirabolante impresa lunare? Che cosa ci riserverà il futuro?

Ingresso gratuito.