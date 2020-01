Pandemonium Teatro, in scena “La disfida di Natale”

Doppio appuntamento con Pandemonium Teatro nel week-end dell’Epifania. Domenica 5 gennaio alle 16.30 alla sala teatrale del centro culturale di Chignolo d’Isola e lunedì 6 gennaio alle 16.30 al teatro di Loreto a Bergamo andrà in scena lo spettacolo “La disfida di Natale”. Testo e regia sono di Lisa Ferrari; con Lisa Ferrari e Walter Maconi.

“La disfida di Natale – ovvero oggi si narra la tristissima storia di quando la Befana si arrabbiò con Babbo Natale” a cura di Pandemonium Teatro.

È possibile che la Befana, quella simpatica vecchietta che porta i doni ai bambini il 6 di gennaio, sia molto molto molto arrabbiata con Babbo Natale? Triste ammetterlo, ma è così. È possibile che una così dolce nonnina trami nell’ombra per rubare a Babbo Natale il suo giorno di gloria? Che tristezza, purtroppo sì. E che attenti addirittura alla vita delle renne? so, lo so, è tristissimo, ma è vero. E addirittura cerchi di coinvolgere Santa Lucia nell’imbroglio? Questa verità è la più triste di tutte!

Ma che spettacolo triste è mai questo? Triste? Chi ha detto che è uno spettacolo triste?

Questo è lo spettacolo più divertente del mondo!

L’esibizione è rivolta al pubblico dai 5 anni in su.

Prenotazioni: 035 235039