Pandemonium Teatro: gli spettacoli del week-end

Proseguono gli appuntamenti domenicali delle rassegne “Il Teatro delle Meraviglie” al Teatro a Loreto e “Teatro a Merenda” a Lallio. E questa settimana parte anche “Young Adult”, la rassegna di spettacoli in serale dedicati a giovani adolescenti e genitori: prosegue la sfida iniziata la scorsa stagione con la prima edizione di questo progetto che intende portare in sala gli adolescenti insieme ai loro genitori in sei serate con spettacoli adatti a un pubblico dagli 11 ai 19 anni (ma non solo) per fare del teatro un prezioso momento di condivisione tra genitore-adulto e figlio adolescente, in una fase della crescita molto bella e delicata.

Ecco il programma:

Bergamo – Teatro di Loreto – Sabato, ore 21

Compagnia Figli Maschi

“Sono ragazzi, un’Iliade”

Da 14 anni

Ingresso Adulti 8€, ragazzi 6€

regia e drammaturgia Lucio Guarinoni

con Giorgio Cassina,

Flavio Panteghini, Marco Trussardi

ricerca vocale Flavio Panteghini

illuminotecnico Giacomo Arrigoni

voce registrata Albino Bignamini

Lo spettacolo continua la ricerca teatrale della Compagnia Figli Maschi sull’identità di genere maschile, partendo da una rilettura dell’Iliade e guardando a due personaggi emblematici: Patroclo e Achille, eroi e maschi opposti e complementari. Agamennone, generale greco, sottrae ad Achille Briseide, schiava del suo bottino, provocando la sua ira e il suo allontanamento dalla battaglia. Patroclo, scudiero ed amico di Achille, in risposta all’ira del compagno, decide di andare in guerra con la sua armatura per risollevare gli Achei dalla sconfitta.

Sarà proprio la morte di Patroclo a convincere Achille a tornare in battaglia

e a ribaltare le sorti della guerra di Troia.

A partire da questa vicenda abbiamo esplorato i due eroi cercando di conoscerli meglio, di portarli ai nostri giorni, di scoprirne i maschili ostentati e intimi.

Sono ragazzi, un’Iliade è uno spettacolo sui sogni di infanzia e sulla difficoltà della crescita, sulla guerra come rito di passaggio del maschile, sulla morte che non è più un gioco, su due ragazzi che vogliono diventare eroi,

ma non sanno se ne sono capaci

Bergamo – Teatro di Loreto – Domenica ore 16:30

Assemblea Teatro

“Galline”

liberamente ispirato a Il brutto anatroccolo di H. C. Andersen

spettacolo per bambini dai 4 anni

Ingresso 6€

testo e regia Gianni Bissaca

con Claudia Facchini e Simona Lisco

scene Elisabetta Ajani

costumi Roberta Vacchetta e Elena Gaudio

Lo spettacolo racconta una nascita ed una crescita all’interno di una diversità. Attraverso un delicato gioco di relazione tra adulto e bambino, si sviluppa un rapporto basato sulle differenze e sulla capacità di accettarle e di svilupparne le potenzialità all’interno di un rapporto affettivo profondo.

Bianca e Nera appartengono a razze diverse, ma sono pur sempre “galline”, e la comune appartenenza alla specie le accomuna, e le rende infine capaci di accettarsi.

Lallio

Auditorium Comunale

Domenica ore 16:30

Pandemonium Teatro

“Mamma e Papà…giochiamo?”

Alla ricerca del gioco perduto

spettacolo per bambini dai 4 anni

Ingresso libero

testo e regia Tiziano Manzini

con Giulia Manzini e Flavio Panteghini

luci e ambiente sonoro Max Giavazzi e Paolo Fogliato

costumi Emanuela Palazzi

Una lei e un lui presto diventeranno una mamma e un papà, ma sono i genitori del nuovo millennio, i nativi digitali che postano su Facebook, mandano vocali Whatsapp, inviano mail e tornano stanchi a casa alla sera. Presto quindi la felicità della nuova situazione viene oscurata da un dubbio: “avremo il tempo di giocare con nostro figlio presi come siamo dalle nostre carriere, dai mille impegni tra Whatsapp e mail da inviare? E, anche se trovassimo il tempo, non sappiamo più giocare con qualcosa che non sia digitale!”

Vorrebbero sperimentare i giochi di una volta, quelli che a loro sono stati raccontati dai nonni, ai quali non hanno quasi mai giocato e che nemmeno veramente conoscono. Una semplice ricerca su Google basta a far riscoprire loro vecchi giochi, conoscerne le regole ed ecco che, senza nemmeno rendersene conto, cominciano a giocare per davvero!

Uno spettacolo che trascina in un grande divertimento, affrontando un tema importante: i nuovi modelli di relazione fra genitori e figli.