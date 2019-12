Pandemonium Teatro: appuntamento a Loreto e ad Alzano

Domenica 8 dicembre doppio appuntamento con gli spettacoli di Pandemonium Teatro. Verranno proposti due esibizioni con inizio alle 16.30 a Loreto (Bergamo) e ad Alzano Lombardo.

Ecco i dettagli.

Bergamo – Teatro di Loreto

DITTA GIOCO FIABA

“LO SCHIACCIANOCI”

uno spettacolo interattivo dalla fiaba musicale di Tchaikovsky

di e con Michela Costa e Annagaia Marchioro / Carlo Decio

aiuto regia Luca Ciancia

scenografia e oggetti Luca Tombolato

musiche da “Lo Schiaccianoci” di Tchaikovsky

Due attori e un magico albero di Natale che domina la scena, uno schiaccianoci di legno destinato a trasformarsi in un principe, ombrelli coloratissimi che serviranno per volare, diverranno addobbi natalizi, si trasformeranno in spade e altro ancora. Lo spettacolo alterna momenti di narrazione, di movimento su musica, di azione e partecipazione attiva del pubblico.

Alzano Lombardo – Teatro degli Storti

TEATRO EVENTO

“UN NATALE DA FIABA”

testo: Cristina Bartolini

regia e scene: Sergio Galassi

con: Cristina Bartolini, Massimo Madrigali e Tzvetelina Tzvetkova

disegno luci: Davide Bagni

pupazzi e figure: Tzvetelina Tzvetkova

BABBO NATALE E L’OCA CANTERINA Babbo Natale compra al mercato un’oca canterina, ma, tornando a casa, si perde nel bosco e decide di passare la notte in una vecchia capanna. Appena Babbo Natale si addormenta, il cattivo Troll, signore del bosco, ordina alla Talpa sua serva di ammazzare la povera ochetta, spiumarla e cucinarla ben bene…

HANSEL E GRETEL SOTTO LA NEVE Cade fitta fitta la neve e quando giunge la notte nessuno viene a cercare Hansel e Gretel, né il povero padre, né, tantomeno, la cattiva matrigna. Hansel scopre che la neve ha coperto e nascosto tutte le briciole di pane che aveva sparso per ritrovare la via di casa; prende per mano la sorellina piangente e s’inoltra nel bosco misterioso. Cammina, cammina, cammina…

I DONI DEL POPOLO PICCINO Il calzolaio Giuseppino e la moglie Mariuccia sono così poveri da possedere ormai soltanto una piccola quantità di cuoio, sufficiente per costruire un unico paio di scarpe. Così, la sera, spengono presto la candela (per non consumarla troppo) e vanno a dormire con lo stomaco vuoto. Accade però, forse perché è Natale e a Natale le notti sono magiche!

Ingresso posto unico 6€

www.pandemoniumteatro.org

info@pandemoniumteatro.org

Prenotazioni 035 235039