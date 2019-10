Pandemonium teatro: 4 spettacoli da Halloween a domenica

Ecco il programma di questa ricca settimana di spettacoli di Pandemonium Teatro.

Bergamo – Teatro di Loreto

Giovedì 31 ottobre, ore 20:30

Pandemonium Teatro

“Brividi piccoli piccoli Halloween”

Da 5 anni

lettura teatrale di storie “di paura”

5-10 anni

di e con Lisa Ferrari

Tre fiabe popolari, molto antiche, che, pur suscitando paura, si risolvono nel classico “lieto fine”.

Dalla raccolta delle “Fiabe Italiane” di Italo Calvino si incontreranno fate cattive, gnomi e un eroe che non teme morti e stregoni anzi! Con loro gioca e lotta, liberando così un castello da un brutto incantesimo. Dalla tradizione popolare russa, invece, si scoprirà la figura terrificante ma anche un po’ comica della BabaJaga.

Bergamo – Teatro di Loreto

Domenica 3 novembre, ore 16:30

Teatro del Vento

“L’isola dei mostri”

spettacolo per bambini dai 3 anni

il racconto delle terribili imprese di un mostriciattolo

3-10 anni

di e con Lando Francini

Un piccolo mostro mangia, fracassa, rompe, distrugge e come spesso avviene… nessuno gli dice niente! Ma quando il mostro arriverà a scuola sarà la sua maestra, quella che non è stata mangiata, a spedirlo in un’isola sperduta. Confinato laggiù, il piccolo mostro dovrà dividere l’isola con una mostriciattola molto combattiva ed infine, quando avranno trovato il modo di litigare e poi fare la pace, arriverà un terzo mostro con cui dovranno fare, tutti e due, i conti.

Lallio – Auditorium Comunale

Domenica 3 novembre, ore 16:30

Compagnia Panta Rei

“Il giardino del gigante”

spettacolo per bambini dai 3 anni

testo Enrico Saretta

regia Paolo Bergamo

con Davide Lazzaretto, Barbara Scalco e Paolo Bergamo

Un vecchio gigante, poco incline a socializzare, torna da un lungo viaggio e trova nel suo giardino una bambina. Incapace di accettare la sua compagnia, anzi, ritenendola un vero e proprio fastidio, caccia dalla sua proprietà la piccola intrusa e decide di erigere un muro per impedirle di entrare ancora nel giardino. D’incanto il suo bellissimo prato, che fin lì era stato baciato da un caldo sole primaverile, sprofonda in un gelido inverno. Solo un atto di bontà potrà riportare quel giardino in vita, un piccolo atto che possa scaldare il cuore del gigante.

Protagonisti della nostra storia sono un vecchio gigante, scontroso e solitario, e una bambina, allegra e misteriosa. Al centro di questo lavoro emerge la relazione tra queste due personalità, l’una protesa a difendere il proprio mondo, non più grande di un giardino, e l’altra invece propensa a socializzare, a scoprire nuovi mondi e a condivide- re nuove esperienze.

Capriate San Gervasio – Teatrino Crespi d’Adda

Domenica 3 novembre, 15:30 e 17:00

Pandemonium Teatro

“Peluche”

spettacolo per bambini dai 3 anni

di e con Tiziano Manzini

I peluche ormai da più di un secolo accompagnano i bambini, (e non solo loro!) nella vita quotidiana, nei giochi e nelle loro avventure immaginarie. Grazie ai peluche i bambini possono vivere esperienze intense e coinvolgenti forse perché, passata anche la soglia del nuovo millennio, sono rimasti fra i pochi “soggetti” disponibili ad ascoltare con attenzione e in silenzio quello che i bambini dicono. Li ascoltano per ore, danno loro tempo e spazio per esprimere i propri pensieri, per maturare le loro idee e le loro concezioni del mondo: e tutto ciò semplicemente con un’infinita disponibilità a GIOCARE! Via libera quindi ad orsi con e senza cervello, a girotondi, pappa- galli, nani, alla scimmia Magilla, a principi azzurri, trenini… e per fare tutto questo basterà un semplice, morbido, disponibile, dolce, amico peluche!

www.pandemoniumteatro.org

info@pandemoniumteatro.org

Prenotazioni 035 235039