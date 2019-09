Sabato 24 febbraio alle 21 al teatro Sociale di Palazzolo sull’Oglio andrà in scena uno spettacolo dal titolo “Orlando, furiosamente solo rotolando”, di e con Enrico Messina.

Camicia bianca, una tromba e uno sgabello: è tutto quel che serve per raccontare le vicende dei paladini di Carlo Magno e dei terribili saraceni. Un vortice di battaglie ed inseguimenti il cui motore è sempre la passione, vera o presunta, per una donna, un cavaliere, un ideale.Le parole dei canti e delle ottave di Ariosto prendono nuova vita, un po’ tradite un po’ risuonate, e la narrazione avanza tra guizzi di folgorante umorismo e momenti di grande intensità, mescolando origini, tradizioni e dialetti.

L’esibizione ha debuttato nel 1998 ed è stato rappresentato in tutta Italia, in occasione dei principali Festival teatrali Nazionali, nelle Stagioni di prosa e per ragazzi.

In occasione delle manifestazioni per la celebrazione del V Centenario dell’Orlando Furioso, è stato ospite di: Columbia University di New York all’Italian Academy House, University College of London , Ambasciata italiana di Berlino, Istituto di Cultura Italiano di Londra, Istituto di Cultura Italiano di Madrid.

Il biglietto è di 15 euro intero e 13 euro ridotto (under 26 anni, over 65 anni).