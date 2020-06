Omar Pedrini e Alessio Boni inaugurano la rassegna “Lazzaretto on stage”

“Porteremo l’arte e la vita, dove fino a ieri c’era tanta paura”. 66/67, lo spettacolo di Omar Pedrini e Alessio Boni che sabato 4 luglio inaugurerà Lazzaretto on stage, rassegna organizzata dall’assessorato al Comune di Bergamo, sarà un momento di arte e di inno alla vita. La rinascita della cultura e della socialità di cui la città aveva bisogno, inserita nella stagione di Prosa della Fondazione Teatro Donizetti, bruscamente interrotta dall’emergenza Covid.

“Sarà come un debutto, sarà come salire sul palco a sedici anni”. Omar Pedrini, cantautore, chitarrista, ex leader dei Timoria, non riesce a trattenere l’emozione. Il musicista bresciano proporrà insieme all’attore bergamasco Alessio Boni un viaggio tra le canzoni della loro vita, tra le parole dei grandi che hanno lasciato un segno nel loro cammino. “Spesso canticchiamo le canzoni senza comprenderne veramente il significato – spiega Pedrini – ma c’è sempre una ragione, un contesto preciso nel quale un cantautore scrive un testo”.

Questo spettacolo, ideato attraverso la forma del teatro canzone, assume poi un significato ulteriore, un abbraccio tra Bergamo e Brescia, città duramente colpite dalla pandemia. “Sarà bello cantare e recitare le canzoni dei grandi sotto il cielo di Bergamo – aggiunge – nello stesso luogo in cui venticinque anni fa mi esibii con i Timoria”.

