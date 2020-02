Mercoledì 4 marzo alle 20.45 alla Sala delle Carrozze nella Biblioteca Comunale di Villa di Serio verrà proposta una serata dal titolo “Oltre la mimosa”, con proiezioni e letture.

L’iniziativa è promossa dalla biblioteca in occasione della Giornata Internazionale per i Diritti della Donna, in collaborazione con Rolando Bonini e “Quasi per caso” Compagnia Teatrale.

Ingresso libero.