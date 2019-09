“Oktoberfest”, birra e divertimento a Sotto il Monte

Da giovedì 3 a domenica 6 ottobre al Palatenda (via Baradello) di Sotto il Monte Giovanni XXIII si terrà la nuova edizione di “Oktoberfest” con cibo bavarese, molta musica e…tanta birra Müllerbräu.

La festa sarà aperta tutte le sere, dalle 19 alle 24.

Ecco il programma.

Giovedì 3 ottobre

– Alle 18.45, partenza del corteo in abiti caratteristici da piazza Giovanni Paolo fino al Palatenda, con l’accompagnamento della banda di Prezzate.

A seguire, musica tradizionale scozzese e irlandese con i The Heritage.

Venerdì 4 e sabato 5 ottobre

Musica tipica baverese con i Gibierfest Band.

Domenica 6 ottobre

– Alle 11.15 Tirol band di Parabiago;

– 12.30-14.30 animazione bimbi con possibilità di prenotare lo speciale menù bambino (prenotazioni entro e non oltre sabato 5 ottobre);

– Al pomeriggio, balli folk

– Alle 17 partenza della corsa OktoberBIERun. Le iscrizioni si potranno effettuare fino alle 16.30 del 6 ottobre, in loco oppure al negozio “Isola dello Sportivo” di Calusco D’Adda. Costo: 12 euro. Il percorso prevede un circuito collinare composto da 3 giri, per un totale di 10 km, 450m d+. Il pacco gara include un litro di birra dell’Oktoberfest, bandana multifunzione, pacchetto di integratori di sali minerali. Sono obbligatorie la visita medica e una lampada frontale.

– Alla sera, musica pop-rock con 2nd Function, Stories 4 Boys e Side 74.