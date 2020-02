Nuove selezioni per “Le Due Torri Top Talent”

La partecipazione a “Le Due Torri Top Talent” è stata tale che il centro commerciale di Stezzano ha deciso di proporre una nuova data, prima delle fasi finali.

Sono state decine le adesioni di aspiranti cantanti, ballerini e attori al talent organizzato dallo shopping center di Stezzano. La prima selezione è andata in scena lo scorso 26 gennaio e il compito di valutare i candidati, provenienti da tutta la bergamasca e da fuori provincia, è stato affidato ad una giuria di esperti composta da Antonio Vandoni, direttore artistico musicale di Radio Italia, Valentina Vernia, ballerina della trasmissione Amici 18 e Enzo Polidoro, attore comico membro del quartetto I Turbolenti.

Diverse richieste di partecipazione al talent de “Le Due Torri” sono però necessariamente state messe in stand-by: i concorrenti infatti non potevano superare un certo numero, così la direzione ha pensato di organizzare una nuova data per dare a tutti gli interessati la possibilità di esibirsi davanti alla giuria e al pubblico dello shopping center.

C’è ancora qualche posto libero, quindi gli aspiranti artisti possono inviare la propria candidatura. Basta telefonare ai numeri 392.3418039 o 338.4704154, lasciare i propri dati, l’indirizzo di posta elettronica e attendere l’arrivo dell’e-mail dell’organizzazione con tutte le indicazioni per partecipare.

La giuria di questa seconda selezione sarà composta da Antonio Vandoni e da Klaudia Pepa, ballerina professionista e influencer. Saranno loro a valutare le prestazioni dei cantanti, ballerini e attori di questa seconda tornata del talent firmato “Le Due Torri”. I vincitori andranno direttamente alle semifinali, in programma il prossimo 1 marzo. Nella finale, che si terrà il 5 aprile, i giudici sceglieranno un vincitore per categoria che si aggiudicherà la realizzazione di un videoclip professionale, gift card da spendere all’interno del centro, tute firmate DEHA Dance&Sport, coppe e targhe di riconoscimento.

Al termine di ogni contest ci sarà il meet & greet: il pubblico potrà incontrare i giudici e i protagonisti del talent, farsi firmare un autografo e scattare fotografie insieme a loro.

Non perdere l’occasione di mostrare le tue doti artistiche ad una giuria di professionisti. Insegui i tuoi sogni e partecipa a “Le Due Torri Top Talent”.