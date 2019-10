Nuova edizione di “Tattoo week-end” a Chiuduno

Torna “Tattoo week-end” e propone una nuova edizione ricca di iniziative. L’appuntamento è da venerdì 1 a domenica 3 novembre al polo fieristico di Chiuduno fra tatuaggi, concerti e spettacoli.

Dalle 10 alle 24 sarà possibile tatuarsi contando sulla presenza di 180 tatuatori di alto livello con proposte per tutti i gusti: sul sito www.tattooweekend.it è possibile consultare la lista dei professionisti presenti e chi fosse interessato può contattare quello preferito e prenotare un appuntamento.

Ma sarà anche una grande festa con tanti eventi fra spettacoli e concerti. Venerdì 1° novembre negli spazi all’interno del Palasettembre si potrà assistere a emozionanti e suggestive performances di pole dance (dalle 11 alle 11.30, dalle 14.15 alle 14.45, dalle 16 alle 16.30 e dalle 21.15 alle 21.45), a divertenti show diBondage (dalle 11.30 alle 12, dalle 14.45 alle 15.15 e dalle 16.30 alle 17) e alle coinvolgenti incursioni di Drumbo percussioni (dalle 12 alle 12.15, dalle 17.45 alle 18.15 e dalle 20.45 alle 21.15). Non mancherà tanta musica, con un doppio live dei Blascover – tributo a Vasco Rossi (dalle 15.15 alle 16 e dalle 17 alle 17.45), mentre dalle 21.45 alle 23.45 saliranno sul palco gli Stereotipi, che interpreteranno i più grandi successi della musica italiana e internazionale.

Come ogni anno ci sarà spazio anche per i contest: dalle 18.15 alle 18.45 con “Best beard” verrà premiata la barba più bella, mentre dalle 18.45 alle 20 i migliori tattoo.All’esterno, invece, nell’arco della giornata sarà protagonista il Basket show, con performances dalle 11.30 alle 12, dalle 15.15 alle 15.45, dalle 17.15 alle 17.45 e dalle 21.10 alle 21.40.

Sabato 2 novembre all’interno della struttura saranno protagonisti Drumbo percussioni (dalle 11.30 alle 12, dalle 17.15 alle 17.45), la pole dance (dalle 14.30 alle 15, dalle 16.15 alle 16.45 e dalle 21 alle 21.30), Bondage show (dalle 15 alle 15.30, dalle 16.45 alle 17.15 e dalle 21.30 alle 22) e Pop corn band (dalle 15.30 alle 16.15 e dalle 17.45 alle 18.30). Nel pomeriggio dalle 18.30 alle 19 sarà la volta del contest beer per premiare la birra migliore, mentre dalle 19 alle 20 ci sarà un nuovo appuntamento con il contest tattoo. Dalle 22 alle 23.30, spazio alla musica con un concerto di Intrigo che interpreterà cover da ballare e cantare per una serata in allegria fra musica revival e balli di gruppo.

All’esterno nell’arco della giornata torna il Basket show, dalle 11.30 alle 12, dalle 15.15 alle 15.45, dalle 17.15 alle 17.45 e dalle 21.10 alle 21.40.

Anche domenica 3 novembre ci sono tante proposte. All’interno del polo fieristico sarà in scena pole dance (dalle 11 alle 11.30, dalle 14.15 alle 14.45, dalle 16 alle 16.30 pole dance), Bondage show (dalle 11.30 alle 12, dalle 14.45 alle 15.15 e dalle 16.30 alle 17), Hit mania dance (dalle 15.15 alle 16 e dalle 17 alle 17.45) e Drumbo percussioni (dalle 17.45 alle 18.15). Dalle 18.15 alle 18.45 verrà eletta miss Alternative, mentre dalle 18.45 alle 20 si concluderà il contest tattoo e dalle 21.30 alle 23 arriverà in console Luca dj che animerà la serata portando tanta musica e divertimento. A completare il cartellone, all’esterno, il Basket show dalle 11.30 alle 12, dalle 15.15 alle 15.45 e dalle 17.15 alle 17.45

Nel corso della tre giorni sarà attiva un’area food no stop e tornerà anche la festa della birra artigianale “Passione birra” con la partecipazione di 14 birrifici. Come da tradizione, non mancherà un ricco vintage market dove si potrà trovare un’ampia scelta di abbigliamento, accessori, complementi d’arredo, oggettistica, modernariato, dischi in vinile, memorabilia, orologi, occhiali e molto altro ancora.

Per i più piccoli, invece, ci sarà una nuova area bimbi con giochi e animazione.

È possibile avere ulteriori informazioni e aggiornamenti accedere alla pagina Facebook “Tattoo week-end Chiuduno” oppure al profilo Instagram “Tattoo week-end”.

Il centro fiera è a Chiuduno in via Martiri della Libertà – Uscita A4 Grumello-Telgate.

L’evento è organizzato da Mib Project e sponsorizzato da Must Tattoo line.

La radio ufficiale dell’evento è Radio Viva Fm.