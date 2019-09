“Notti di fine estate”, musica e divertimento a Ponte San Pietro

A Ponte San Pietro arrivano le “Notti di fine estate”, tre giornate ricche di appuntamenti per salutare la bella stagione e dare il benvenuto all’autunno. Non mancheranno punti ristoro e musica.

Ecco il programma.

Sabato 21 settembre in piazza Libertà alle 20.30 sfilata di moda della scuola Silv di Bergamo “Fashion Show for Ponte San Pietro” – le allieve della scuola interpretano il tema dell’acqua e dell’alta moda

Domenica 22 settembre

Nel centro storico giornata di arte e spettacoli organizzata dall’Associazione culturale “Un Fiume d’arte”;

– Al municipio – piazza Libertà dalle 16.45 apertura del palazzo comunale con visite guidate; lo storico Gabriele Medolago, ospite del Gruppo Storico Culturale, presenta “La centralità di Ponte San Pietro nei secoli”.

Sabato 28 settembre

– All’Isolotto alle 16.30 “Nel bosco incantato” merenda gratuita per tutti ed animazione per bambini;

– in piazza Moiana alle 18 Zumba con Wow Fitness House;

– al rifugio antiaereo alle 18 apertura a cura della Fevapi;

– nel centro storico alle 18 mostra mercato con la partecipazione delle Associazioni di Ponte San Pietro, negozi aperti e tanto altro;

– ai portici Rigotti alle 21“Keep on Rocking on Stage”Teo Mangione e Luciano Berry;

– in piazza Libertà alle 21.15 concerto del Vava77.