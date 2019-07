“Notte sotto le stelle”, concerti e spettacoli a Spinone al Lago

Dal 7 all’11 agosto a Spinone al Lago torna l’appuntamento con “Notte sotto le stelle”. L’iniziativa, giunta alla 16esima edizione, propone musica, teatro e atmosfere sulle rive del Lago di Endine.

Ecco il programma.

Mercoledì 7 agosto

– alle 22 sul palco centrale Francesco Piu. Una miscela esplosiva di blues, funky, rock e soul in chiave acustica. Questa la formula del sound di Francesco Piu, cantante e chitarrista sardo nato nel 1981. Accompagna la propria voce con strumenti quali chitarra acustica, dobro, weissenborn, banjo, lap steel e armonica. Negli ultimi anni si è ritagliato uno spazio di rilievo nel panorama del blues italiano ed internazionale.

Giovedì 8 agosto

– alle 21 sul palco centrale Jueves Tarde guitar sextet. Il Gruppo nasce nel 2010 da un’ idea di Simone Trevisàn con l’intento di proporre un repertorio acustico basato sul riarrangiamento di brani strumentali tratti dai maggiori artisti contemporanei provenienti sia dal jazz dal flamenco che dalla musica sinfonica…

– Alle 22 sul palco centrale Emma Morton and The Graces. Si tratta dell’ultimo progetto musicale di questa artista con il batterista Piero Perelli e il chitarrista Luca Giovacchini.

Venerdì 9 agosto

– alle 22 sul palco centrale Silverado Country Band. È questo il nome della band italiana più popolare nell’ambito della musica targata “made in Usa”. Una country band esplosiva che da oltre 10 anni si esibisce in Italia e all’estero. Attraverso armonie vocali e strumenti “tradizionali” (chitarre, banjo, violino, mandolino, ecc), i Silverado incantano il pubblico con il loro Country & Bluegrass “ad alto voltaggio”. Con un repertorio che spazia dai grandi classici ai brani “new country”, i Silverado raccontano la storia della “country music” .

Sabato 10 agosto

– Alle 9 al lago “In idrovolante sul Lago di Endine”. Anche quest’anno a Notte sotto le Stelle c’è un’occasione in più per partecipare, si potrà volare a bordo di un idrovolante sul lago di Endine e… far volare la beneficienza.

– Alle 15 sul prato centrale esibizione di Agility Dog.

– Alle 22 sul palco centrale Max and Veronica. Dall’inizio del 2017 questi due artisti decidono di dare vita ad un nuovo percorso musicale sotto il nome di Max & Veronica. Il repertorio si concentra sulla musica Roots Americana, non solo Blues quindi, ma anche country, folk, ragtime e swing. Il tutto suonato con strumenti acustici e con attenzione alla tradizione riuscendo nello stesso tempo a rendere fresca ed estremamente godibile da parte del pubblico questa proposta musicale.

Domenica 11 agosto

– Alle 9 alla spiaggetta “In idrovolante sul Lago di Endine”.

– Dalle 10 all1 7 sul prato centrale “Qual è la tua arte? Giornata di benessere”. Dimostrazioni di massaggi e tecniche di rilassamento, il tutto abbinato a degustazione di dolci.

– Alle 22 sul palco centrale The Magnetics. Dalla passione per i ritmi Jamaicani, i dischi Ska anni 60, il Rocksteady e il Vintage Reggae, Mr.Olly Riva e Mr.Massa degli Shandon danno vita ai The Magnetics. Nella band militano anche Mr.Jack Giacalone (The Soulrockets) e Mr. Dimitri Pugliese (The Raggavibes). Un combo di 4 musicisti, amanti dei tempi in levare, canzoni inedite, un pizzico di teatralità ed esperienza da vendere.