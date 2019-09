“Notte agreste sotto le stelle” a Verdello

Alla cascina Germoglio – Teatro Stalla della Fondazione Emilia Bosis a Verdello si terrà la Notte agreste sotto le stelle”. L’appuntamento è dalle 16 di sabato 8 settembre alle 10 di domenica 9 settembre con un programma ricco di iniziative.

I bambini potranno godersi fin dall’inizio la “Notte agreste”, con gite in carrozza, laboratori con gli animali di Cascina Germoglio, cena tipica contadina, uno spettacolo omaggio a Ermanno Olmi dal titolo “Töt…per ü pér de sàcoi”, una caccia al tesoro tra torce, luna e stelle e per finire Tutti a letto con le Storie di Paura delle Stalle.

I genitori potranno godersi una divertente serata bucolica senza figli con un momenti pensati proprio per loro. Dalle 18.30 sarà attivo servizio sagra con griglia e bar per una cena con prodotti tipici della tradizione orobica. A seguire, alle 21 andrà in scena una commedia in omaggio a Ermanno Olmi che, 40 anni fa, a Cannes, ha vinto la Palma d’Oro celebrando nel Mondo i valori contadini della nostra terra e il bergamasco con “L’albero degli Zoccoli”. E poi a casa dove potranno rientrare, come fidanzatini, sapendo di aver lasciato i bambini in buone mani: Teatro Stalla – Cascina Germoglio da sempre sono in azione con Settimane Verdi per bambini ed Attività Ludico Educative Didattiche Teatrali per bambini.

Il biglietto di ingresso allo spettacolo è di 6 euro.

Il costo per i bambini , dalle 16 di sabato alle 10 di domenica, è di 20 euro comprensivo di cena e colazione.

Per iscriversi telefonare al numero 3892804751 oppure inviare un’e-mail ad aiutoavivere@gmail.com

Tutti gli eventi avverranno anche in caso di pioggia.

La commedia in omaggio a Olmi – Scritta e diretta dal regista e attore Davide Lenisa ed interpretata dalla pluripremiata compagnia teatrale dialettale “La meridiana” di Mapello, la commedia è un concentrato di battute, di modi di dire e di proverbi dall’effetto dirompente, di scene di vita quotidiana della tipica famiglia bergamasca di fine ‘800, ambientata in una magnifica scenografia riprodotta fedelmente, con attrezzi, arredamenti e costumi dell’epoca, caratteristici di quelle usanze tipiche di altri tempi, ormai entrate a far parte di un romanticismo nostalgico di vita rurale. Ilarità, divertimento e fascino vi aspettano, per trasportarvi in un mondo ormai lontano, ma altrettanto affascinante.