“Note per l’autismo”, a Castel Rozzone tre giorni di festa e solidarietà

Nei mesi scorsi, in occasione della Giornata per la consapevolezza dell’autismo che ricorre il 2 aprile, il Consorzio Famiglie e Accoglienza, Onlus di Brignano Gera d’Adda, ha proposto una serie di eventi sul nostro territorio per creare una sensibilità e promuovere una maggiore conoscenza su questa tematica.

Ormai da qualche anno, infatti, il Consorzio, tramite la cooperativa Fili Fa, propone progetti a favore delle persone con autismo. Offre servizi autismo a Bergamo e provincia, indirizzati sia ai minori effetti da autismo, sia alle loro famiglie.

L’obiettivo principale di tutti questi servizi è l’integrazione tra le persone disabili e il territorio e la comunità che li circonda, attraverso percorsi che puntano a sviluppare e migliorare la socializzazione con gli altri.

Durante i tre mesi di concerti, grazie alle band e ai musicisti che hanno offerto la loro musica per animare le serate di “Note per l’Autismo”, grazie ai locali che hanno ospitato l’iniziativa e alla generosità del pubblico, sono stati raccolti quasi 6mila euro.

Così viene organizzata un’ultima iniziativa. Tre serate di concerti, cibo e birra che si terranno a Castel Rozzone il 26-27-28 luglio. Sul palco si alterneranno diverse band, a partire dalle 21 fino alle 23.30 circa.

Di seguito il programma:

Venerdì 26 luglio

H 21 – Pale Ale

H 22 – KZV

H 23 – Dr Paul’s Roosters

Sabato 27 luglio

H 21 – Novantadieci

H 22 – Nuwanda

H 23 – Mamacoustic

Domenica 28 luglio

H 21 – Misstakes

H 22.30 – Almost Blues

Il ricavato delle serate finanzierà i progetti sull’autismo.