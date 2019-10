“Note di colore” all’Accademia Tadini

Domenica 27 ottobre sesto incontro dell’ottava edizione di “Note di colore”, l’invito, rivolto ai bambini dai 6 ai 13 anni e alle loro famiglie, per scoprire insieme un modo vivace, armonioso e divertente per accostarsi al mondo del colore.

Halloween sta arrivando e, se non vuoi arrivare impreparato alla notte più “paurosa” dell’anno, gli amici di Girarte aspettano i visitatori a partire dalle 15 alla Sala dei Colori dell’Accademia Tadini (con ingresso da via Tadini 40) per realizzare insieme “mostruosi” e divertenti scherzi da proporre agli amici!

L’appuntamento è per domenica pomeriggio, dalle 15 alle 18 alla Sala dei colori dell’Accademia (con ingresso da via Tadini 40, sotto i portici del lungolago) condotto dagli educatori museali di Girarte.

Gli incontri sono a numero chiuso: l’ingresso è consentito fino ad esaurimento posti (max. 25 persone).

Per consentire un migliore svolgimento del laboratorio, dopo le 17 non sarà più consentito l’accesso alla sala.

Il laboratorio ha un costo di 5 euro a bambino.

Per prenotare, o per informazioni: 349 4118779, oppure didattica@accademiatadini.it