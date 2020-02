Martedì 25 febbraio alle 18 alla sala Zaninoni dell’Associazione di Mutuo Soccorso a Bergamo si terrà la presentazione del volume di Giuseppe Cricenti e Fernando Gallone “Non è vero ma ci credo – Come le fake news inquinano la democrazia”. Con il coautore Giuseppe Cricenti dialogherà Silvio Colloca.

Le ideologie populiste riposano su convinzioni che non sono aperte alla verifica fattuale. Ciò non impedisce loro di presentare quelle convinzioni come vere. Questa attitudine è diffusa su larga scala e sembra mettere in discussione l’identità tra fatti e verità. Quale che sia il fondamento di quella distinzione, essa è consapevolmente usata per condizionare l’opinione pubblica, fornendo sistematicamente una versione alternativa dei fatti. La distinzione tra verità e fatti interessa anche il diritto, chiamato a garantire che non se ne faccia strumento per una falsa informazione, che condizioni la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.

Giuseppe Cricenti è un Magistrato consigliere di Cassazione, ha insegnato in diverse Università italiane e ha tenuto corsi e relazioni all’estero. Relatore su questioni bioetiche in numerose conferenze in Italia e all’estero.

Ha pubblicato per le principali Case editrici giuridiche molti volumi in materia di diritto civile e bioetica. Ha fondato e diretto la rivista “Biodiritto” semestrale di bioetica e diritto.