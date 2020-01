“Neanche il tempo di piacersi”, a Nembro in scena Marco Falaguasta

Sabato 25 gennaio alle 20.45 al Teatro San Filippo Neri di Nembro andrà in scena “Neanche il tempo di piacersi”, di Marco Falaguasta, Alessandro Mancini e Tiziana Foschi; regia Tiziana Foschi.

Noi che siamo stati ragazzi spensierati e felici negli anni ‘80, siamo diventati genitori in questi tempi pieni di incertezze ma anche di progresso e connettività. Quante volte ci siamo scoperti a pensare che eravamo meglio noi? E’ complicato essere obiettivi con i nostri figli che giocano on line, che ci superano quanto a velocità di esecuzione e capacità di avvalersi della tecnologia per interagire, e che, tutto sommato, siamo un po’ permalosi quando ci sentiamo dire dai ragazzi che non siamo abbastanza “social”. Noi che cominciamo a diventare sbagliati. Siamo diventati cinquantenni… tanto vale ridere di noi.