Sabato 30 novembre alle 10 alla Biblioteca Civica “Anna Frank” di Boltiere si terrà “Nati per leggere in festa 2019 – Favole a rovescio”, letture animate e laboratorio a cura di Cinzia Carminati – Cooperativa Onlineservice per bambini da 6 a 8 anni Iniziativa gratuita, con iscrizione obbligatoria. Massimo 20 iscritti. Per informazioni ed iscrizioni: biblioteca@comune.boltiere.bg.it – tel. 035 807277.

