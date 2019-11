“Natale in fattoria” alla Cascina Pezzoli

Alla Cascina Pezzoli di Treviglio torna la magia del Natale. Tutti i week-end dal 23 novembre al 22 dicembre si terrà la nuova edizione di “Natale in fattoria”, l’evento che introduce grandi e bambini alla festa familiare per eccellenza.

Gli elfi accompagneranno i visitatori in un percorso a tappe con laboratori a tema, l’incontro con Babbo Natale, la visita agli animali della fattoria e tante altre sorprese in un ambiente unico e speciale come la fattoria. Le attività proposte hanno una valenza al tempo stesso ludica e didattica: sono un’occasione per divertirsi ma anche per scoprire e conoscere meglio la natura e il mondo agricolo.

Sull’aia della fattoria le famiglie verranno accolte dal Capo Elfo e dal suo aiutante Theodore: la prima tappa di questo “viaggio” sarà alla nuova Area Trucco Elfi dove adulti e bambini verranno truccati dagli elfi e riceveranno il caratteristico cappellino. Successivamente si entrerà nella casa del Capo Elfo e si assisterà alla lettura della “favola magica del Natale” seguita dalla divertente e caratteristica danza elfica. Quindi si arriverà nella stanza dei laboratori per realizzare bellissimi manufatti elfici, mentre nella sartoria dell’Elfa Naima si riceverà un cappellino in omaggio. L’incontro con l’Elfo Jackie porterà a realizzare la “pozione dei talenti”, preparata adoperando prodotti provenienti dalla fattoria: si potrà portare a casa e mettere sotto l’albero per le renne la notte di Natale.

La tappa successiva sarà la biblioteca della residenza di Babbo Natale, realizzata al tepore delle balle di fieno, dove ogni bambino, insieme a mamma e papà, scriverà la letterina che potrà poi consegnare personalmente al babbo più famoso del mondo. In attesa di incontrarlo nella sua casetta, si potrà salire e scendere dalla sua nuova slitta, dalla carrozza e dal carretto, cimentarsi in una prova guida sul magico trattore dell’Elfo contadino o fare un tuffo nella piscina di mais e di fieno. Novità 2019 sarà l’allestimento di un’area con i giochi di una volta.

Non è tutto: divisi in gruppi si potrà fare un giro sulla slitta natalizia trainata dal trattore rosso della fattoria e, soprattutto, incontrare Babbo Natale, non prima di aver salutato il suo segretario Hansen che consegnerà a tutti i bambini il diploma di elfo certificato. Sarà un momento indimenticabile, da immortalare con una fotografia per tutta la famiglia.

Al termine, si potrà proseguire la visita alla fattoria alla scoperta dei suoi animali e scattare una foto al Photo Set Elfico in mezzo alle balle di fieno.

Viste le temperature invernali, sarà sempre a disposizione un’area di appoggio al chiuso e riscaldata per prendersi una pausa dal freddo o per accogliere fratellini o sorelline più piccoli. Sull’aia della fattoria sarà allestito un mercatino natalizio degli hobbisti. Sarà inoltre possibile rifocillarsi nell’area ristoro che proporrà piatti caldi con polenta-stracotto di manzo- patate al forno, polentaragù, patatine fritte, panini con salame o formaggio, bevande calde come thè, cioccolata e vin brulè e bibite. Sarà possibile anche acquistare prodotti della cascina come formaggi, latticini e budini. Per questioni organizzative, il pranzo sarà gestito su prenotazione tramite mail fino a esaurimento posti.

L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, è promossa da Family Days, nata a maggio 2015 con il portale dedicato alla famiglie www.familydays.it, e la Fattoria didattica Cascina Pezzoli. Le date in calendario sono: 23/24 novembre, 30 novembre/1° dicembre, 7/8 – 14/15 e 21/22 dicembre. Complessivamente la parte relativa ai soli laboratori dura circa 60 minuti e il percorso completo circa 2 ore.

Info e prenotazioni obbligatorie sul sito www.nataleinfattoria.it

Potete inoltre seguire gli aggiornamenti sull’evento sulla pagina Facebook o sul profilo Instagram di “Natale in fattoria”.

La Cascina Pezzoli è a Treviglio in via Milano, 69/D.