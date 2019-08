Musica che unisce: a Cavernago concerto dell’Orchestra AllegroModerato

Musica ed emozioni daranno vita a una serata speciale al castello di Cavernago. L’appuntamento è domenica 1° settembre alle 20.30 con il concerto dell’Orchestra AllegroModerato, un’orchestra sinfonica di Milano composta da musicisti con disagio psichico, mentale e fisico e da musicisti professionisti.

L’Associazione “In Cordata” Onlus, che opera sul territorio di Grumello del Monte per promuovere integrazione, sensibilizzazione e sostegno a favore delle persone portatrici di handicap in qualsiasi forma esso si presenti, sia fisico sia mentale, sta collaborando con questa realtà da oltre un anno per un progetto di educazione musicale sul territorio.

“AllegroModerato” eseguirà musiche di Beethoven, Verdi, Elgar e Grieg.

L’iniziativa, intitolata “Il castello in concerto”, è un progetto della cooperativa AllegroModerato di Milano.

L’Orchestra è il punto di arrivo dell’impegno degli allievi nei corsi individuali e di gruppo, e i risultati che consente di ottenere sono importanti. Suonando insieme, infatti, gli allievi con difficoltà possono realizzare la soddisfazione di mettere in pratica conoscenze le musicali acquisite nei corsi Orchestrali di Strumento e Musica da Camera, e partecipare al risultato condiviso, sperimentando forme di cooperazione, attenzione, reciprocità, in modo responsabile e apprezzato. Un successo, anche in termini di padronanza di sé e di risultati comunicativi, che spesso sorprende chi ascolta e che va al di là di ogni aspettativa.