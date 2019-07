Musica, balli e animazione: “Notte nera” a Selvino

Venerdì 4 gennaio a Selvino torna la “Notte Nera”. L’iniziativa, giunta alla quinta edizione, chiude il periodo di festività natalizie dell’altopiano Selvino-Aviatico.

La festa inizierà già dal primo pomeriggio sulla piazza del comune, con l’animazione di Luca, Beppe e Monica, musica, frittelle, caldarroste, the caldo e vin brulé.

Alla sera, dalle 20, si entrerà nel vivo della manifestazione: in una Selvino completamente oscurata, illuminata solo dalla magica atmosfera delle candele del Corso Monte Rosa, si partirà tutti insieme in corteo alle 20,30 da piazza Europa, muniti di gadget luminosi e fluorescenti, accompagnati dalla musica e dai balli degli animatori e degli uomini neri per arrivare sulla piazza del comune per il suggestivo “Darkness lights” lo spettacolo dove la luce è protagonista e vince le tenebre.

Per ricevere i gadget luminosi le iscrizioni saranno aperte, (a 5 euro) giovedì 3 gennaio al pomeriggio in piazza del comune, e venerdì 4 gennaio tutto il giorno in piazza del comune e al belvedere sul monte Purito.

Durante il pomeriggio di venerdì, alle 16 verrà estratto anche il vincitore del concorso “Capanne e Presepi”, divenuto oramai un tradizionale appuntamento della befana per tutti i villeggianti dell’altopiano Selvino Aviatico.