Mostra Collettiva Crito Autunno in Villa Moroni a Stezzano

Liberty28 c/o la seicentesca Villa Moroni a Stezzano (BG) con ingresso gratuito la seconda mostra d’arte collettiva promossa da Criticus.

Fotografia, Pittura ad Olio, Acrilico ed Acquerello, esposte in un crescendo d’emozioni enfatizzate dal racconto live di ogni singola opera. Una visita che certamente vi farà tornare a casa arricchiti e più consapevoli rispetto al mondo dell’arte figurativa.

Artisti in mostra:

Mita Aga Rossi (Roma)

Serena Bernardi (Bergamo)

Mario Pratesi (Firenze)

Fabio Boccalon (Milano)

Juan Pomponio (Argentina)

Cesare Andreoli (Milano)

ingresso gratuito dalle ore 10:00 alle 19:30

Vi aspettiamo !!!

Liberty 28 c/o Villa Moroni

via Bergamo,2, 24040 Stezzano

334.9025806 (lunedì – venerdì 8:30-15:00)