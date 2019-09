“Moscato Beach Games” a Scanzorosciate

In occasione della Festa del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi, sabato 8 e domenica 9 settembre il Beach Village di Scanzorosciate promuove la prima edizione di “Moscato Beach Games”, due giorni di tornei all’insegna dell’aggregazione e del divertimento.

La prima giornata sarà dedicata a sfide 4 vs 4 miste uomini e donne, mentre la seconda al 2 vs 2 maschile e femminile: entrambe cominceranno al mattino alle 9.30 mentre le finali sono previste per le 18.

Mario Quintieri, socio promotore della struttura insieme a suo fratello Roberto, afferma: “L’obiettivo dell’iniziativa è coinvolgere i giovani e gli atleti proponendo loro un’occasione ulteriore per visitare il paese e frequentare il nostro impianto sportivo. La due giorni, quindi, vuole essere un valore aggiunto alla Festa del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi, una nuova attrazione che permetta di estendere la partecipazione all’evento e di far conoscere la nostra struttura, che ha aperto recentemente ma è già molto frequentata. Il centro, che sarà sempre aperto anche nella stagione invernale, si propone quale punto di riferimento per tutti gli appassionati di beach volley e sport su sabbia rivolgendosi alle persone di tutte le età, giovani o meno giovani, di tutta la provincia. Inoltre, rappresenta un luogo di aggregazione dove poter socializzare, divertirsi e stare in compagnia contando sull’organizzazione di tante iniziative ed eventi”.

Per iscriversi inviare un’e-mail a info.beachvillage@gmail.com oppure telefonare al numero 375.6079951 indicando il nome della propria squadra, i nomi dei giocatori e il numero di telefono.

Il costo è di 18 euro a torneo a testa, pranzo incluso; 30 euro se ci si iscrive a entrambi i tornei, pranzi inclusi.

È possibile avere maggiori informazioni accedendo alla pagina Facebook di “Beach Village Scanzorosciate”.