Montalbano, Verdone e l’omaggio a Sordi: al cinema in settimana

Arriva al cinema “Salvo amato, Livia mia”, il nuovo episodio della serie “Il Commissario Montalbano”. Proposto nelle sale dal 24 al 26 febbraio, vede protagonista il celebre personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri. La proiezione precede di pochi giorni la messa in onda su Rai1, il prossimo 9 marzo.

Altre novità è rappresentata da “Permette? Alberto Sordi” film-evento diretto da Luca Manfredi che racconta le origini di una leggenda del cinema italiano a cent’anni dalla sua nascita. Completa il quadro dei nuovi arrivi “Si vive una volta sola“, diretto da Carlo Verdone, con protagonisti Carlo Verdone, Anna Foglietta, Rocco Papaleo, Max Tortora, e Sergio Muniz.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana.

LUNEDI’ 24 FEBBRAIO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Gli anni più belli” (ore 17:30 e 21);

“Alla mia piccola Sama” (ore 17, 19 e 21);

“Cattive acque” (ore 17:30 e 21).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Il richiamo della foresta” (ore 21);

“Salvo amato, Livia mia” (ore 21).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Il richiamo della foresta” (ore 15, 17:45 e 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Parasite” (ore 21);

“La belle epoque” – Versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Lontano lontano” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“I vitelloni” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“La mia banda suona il pop” (ore 15:45, 20:30 e 22:45);

“Permette? Alberto Sordi” (ore 18 e 20:15);

“Salvo amato, Livia mia” (ore 18 e 20:45);

“Il richiamo della foresta” (ore 14:15, 15:15, 16:45, 17:45, 19:45 e 22);

“Cattive acque” (ore 13:50 e 22:10);

“Cats” (ore 22:35);

“Bad boys for life” (ore 13:45, 16:30, 19 e 21:30);

“Dolittle” (ore 14:40 e 17);

“Gli anni più belli” (ore 13:30, 14:45, 16:15, 17:35, 19:30, 20:20, 21:50 e 22:25);

“1917” (ore 19:35);

“Noi” (ore 22:20);

“Odio l’estate” (ore 14:20, 17:10, 19:40, 21:45 e 22:15);

“Birds of prey” (ore 14:50, 17:20 e 19:50);

“Bad boys for life” – Imax (ore 14:30, 17:15, 20 e 22:30);

“Parasite” (ore 19:10);

“Fantasy island” (ore 23);

“Sonic – Il film” (ore 14, 15, 16:10, 17:30 e 19:15).

UCI CINEMAS a Curno

“Il richiamo della foresta” (ore 14:50, 16:30, 19 e 21:30);

“Cattive acque” (ore 13:30, 16:15 e 19:20);

“Cats” (ore 22:20);

“Salvo amato, Livia mia” (ore 18:15 e 21);

“La mia banda suona il pop” (ore 13:50, 16, 19:30 e 22);

“Permette? Alberto Sordi” (ore 20:30);

“Bad boys for life” (ore 14:30, 17:10, 20, 21:50 e 22:30);

“Odio l’estate” (ore 14:20);

“Gli anni più belli” (ore 14, 16:50, 19:10 e 22:10);

“Noi” (ore 22:45);

“Birds of prey” (ore 17:40);

“Dolittle” (ore 15:15 e 17);

“Sonic – Il film” (ore 14:10, 15, 17:20 e 19:40);

“Me contro te. Il film – La vendetta del signor S” (ore 13:40).

CINESTAR a Cortenuova

“Cats” (ore 18:35 e 21:10);

“Cattive acque” (ore 21);

“Gli anni più belli” (ore 18:25 e 21);

“La mia banda suona il pop” (ore 18:45 e 21:15).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Bad boys for life” (ore 21:15);

“La mia banda suona il pop” (ore 21:15);

“Il richiamo della foresta” (ore 21:15);

“Sonic – Il film” (ore 21:15);

“Gli anni più belli” (ore 21:15).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Il richiamo della foresta” (ore 21).

MARTEDI’ 25 FEBBRAIO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Gli anni più belli” (ore 17:30 e 21);

“Alla mia piccola Sama” (ore 17 e 19);

“Cattive acque” (ore 17:30 e 21);

“Piccole donne” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Salvo amato, Livia mia” (ore 21);

“Permette?” (ore 21).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Il richiamo della foresta” (ore 15 e 17:45);

“Sorry we missed you” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Parasite” (ore 21);

“La belle epoque” (ore 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“L’ufficiale e la spia” (ore 16);

“Pino – Vita accidentale di un anarchico”- proiezione e incontro con i registi Claudia Cipriani e Niccolò Volpati (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“Memorie di un assassino” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Cattive acque” (ore 13:50 e 22:10);

“Il richiamo della foresta” (ore 14:15, 15:15, 16:45, 17:45, 19:45 e 22);

“Cats” (ore 22:20);

“Permette? Alberto Sordi” (ore 18 e 20:15);

“La mia banda suona il pop” (ore 15:45, 20:30 e 22:45);

“The Cellist/Dances at a Gathering Roh” (ore 20:15);

“Salvo amato, Livia mia” (ore 18 e 20:45);

“1917” (ore 19:35);

“Dolittle” (ore 14:40 e 17);

“Bad boys for life” – Imax (ore 14:30, 17:15, 20 e 22:30);

“Odio l’estate” (ore 14:20, 17:10, 19:40, 21:30 e 22:15);

“Parasite” (ore 19:10);

“Birds of prey” (ore 14:50, 17:20 e 19:50);

“Sonic – Il film” (ore 14, 15, 16:10, 17:30 e 19:15);

“JoJo Rabbit” – ingresso a 3.50 euro (ore 15:30, 18:15 e 21);

“Fantasy island” (ore 23);

“Gli anni più belli” (ore 13:30, 14:45, 16:15, 17:35, 19:30, 21:50 e 22:25);

“Bad boys for life” (ore 13:45, 16:30, 19 e 21:45).

UCI CINEMAS a Curno

“Cats” (ore 22:20);

“La mia banda suona il pop” (ore 13:50, 16, 19:30 e 22);

“Il richiamo della foresta” (ore 14:50, 16:30, 19 e 21:30);

“Cattive acque” (ore 13:30, 16:15 e 19:20);

“Salvo amato, Livia mia” (ore 18:15 e 21);

“Bad boys for life” (ore 14:30, 17:10, 20, 21:50 e 22:45);

“Gli anni più belli” (ore 14, 16:50, 19:10 e 22:10);

“Odio l’estate” (ore 14:20, 20:10 e 22:40);

“JoJo Rabbit” – ingresso a 3,50 euro (ore 18:45 e 21:15);

“Sonic – Il film” (ore 14:10, 15, 17:20 e 19:40);

“Me contro te. Il film – La vendetta del signor S” (ore 13:40);

“Birds of prey” (ore 17:40);

“Dolittle” (ore 15:15 e 17).

CINESTAR a Cortenuova

“Cats” (ore 18:35 e 21:10);

“Cattive acque” (ore 21);

“Gli anni più belli” (ore 18:25 e 21);

“La mia banda suona il pop” (ore 18:45 e 21:15).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Bad boys for life” (ore 21:15);

“La mia banda suona il pop” (ore 21:15);

“Il richiamo della foresta” (ore 21:15);

“Sonic – Il film” (ore 21:15);

“Odio l’estate” (ore 21:15).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“Il richiamo della foresta” (ore 20:45).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Il mistero di Henri Pick” (ore 21).

MERCOLEDI’ 26 FEBBRAIO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Gli anni più belli” (ore 21);

“Alla mia piccola Sama” (ore 21);

“Cattive acque” (ore 21).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Il richiamo della foresta” (ore 17:30);

“Odio l’estate” (ore 21);

“Salvo amato, Livia mia” (ore 17:30 e 21).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Sorry we missed you” (ore 17 e 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Parasite” (ore 21);

“Criminali come noi (ore 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“L’ufficiale e la spia” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“Andrej Tarkovskij. Il Cinema come preghiera” (ore 17);

“Memorie di un assassino” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Salvo amato, Livia mia” (ore 18 e 20:45);

“Si vive una volta sola” (ore 14:15, 16:45, 19:15 e 21:45);

“Bad boys for life” – Imax (ore 14:30, 17:15, 20 e 22:30).

UCI CINEMAS a Curno

“Salvo amato, Livia mia” (ore 18 e 21);

“Bad boys for life” (ore 17:15, 20 e 22:45);

“Si vive una volta sola” (ore 16:45, 19:15 e 21:45).

CINESTAR a Cortenuova

“Cats” (ore 18:35 e 21:10);

“Cattive acque” (ore 21);

“Gli anni più belli” (ore 18:25 e 21);

“La mia banda suona il pop” (ore 18:45 e 21:15).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Bad boys for life” (ore 21:15);

“La mia banda suona il pop” (ore 21:15);

“Il richiamo della foresta” (ore 21:15);

“Sonic – Il film” (ore 21:15);

“Odio l’estate” (ore 21:15).

– “Parasite” (132min – Drammatico – Corea del Sud). Tutta la famiglia di Ki-taek è senza lavoro. Ki-taek è particolarmente interessata allo stile di vita della ricchissima famiglia Park. Un giorno, suo figlio riesce a farsi assumere dai Park e le due famiglie si ritrovano così intrecciate da una serie di eventi incontrollabili.

– “La belle epoque” (110min – Commedia – Francia”). Victor, un sessantenne disilluso, vede la sua vita sconvolta il giorno in cui Antoine, un brillante imprenditore, gli propone qualcosa del tutto inedito: mescolando artifici teatrali e ricostruzione storica, ha la possibilità di tornare indietro nel tempo, al periodo che più preferisce. Victor sceglie allora di rivivere la settimana più memorabile della sua esistenza: quella in cui, 40 anni prima, ha incontrato il grande amore…

– “Lontano lontano” (90min – Commedia – Italia). Per cambiare vita non si è mai troppo vecchi. Questo almeno sperano Attilio, Giorgetto e il Professore, tre romani sulla settantina, variamente disastrati, che un giorno decidono di mollare la vecchia vita di quartiere e andare a vivere all’estero. All’estero dove? È solo la prima di una lunga serie di questioni da risolvere, ma il Professore, in pensione dopo una vita a insegnare il latino, si annoia moltissimo, Giorgetto, ultima scheggia del popolo di Roma, non riesce ad arrivare a fine mese, e Attilio, robivecchi e fricchettone, vorrebbe rivivere le emozioni dei tanti viaggi fatti in gioventù. Sono tutti decisi a cambiare vita e ci riusciranno, anche se forse non nel modo che si aspettavano.

– “I vitelloni” (108min – Commedia – Italia). Fausto, Riccardo, Alberto, Leopoldo e Moraldo, figli della piccola borghesia, sprecano la loro gioventù nell’ozio più completo e nel vagheggiare sogni irrealizzabili. Fausto tradisce la giovane moglie, Leopoldo ha velleità letterarie e Alberto non sa far altro che piangere alla notizia che sua sorella è scappata di casa. Alla fine solo Moraldo riuscirà ad andarsene.

– L’ufficiale e la spia” (126min – Drammatico – Francia e Italia). Il 5 gennaio 1895 il capitano Alfred Dreyfus, un giovane soldato ebreo, viene accusato di essere una spia della Germania e condannato all’ergastolo sull’Isola del Diavolo. Tra i testimoni della sua umiliazione vi è Georges Picquart, che è promosso invece alla direzione dell’unità di controspionaggio militare che lo ha incastrato. Quando però scopre che informazioni segrete arrivano ancora ai tedeschi, Picquart viene trascinato in un pericoloso labirinto di inganni e corruzione che minaccia non solo il suo onore ma anche la sua stessa vita.

– “Pino – Vita accidentale di un anarchico” (Documentario – Italia). Quella di Giuseppe Pinelli è una storia già conosciuta, raccontata in molte testimonianze, numerosi libri e opere teatrali di cui la più famosa è “Morte accidentale di un anarchico” di Dario Fo. L’intento è quello di raccontarla da un punto di vista inedito: saranno i ricordi delle figlie che, un passo alla volta, ci faranno conoscere Giuseppe Pinelli. Il racconto di Claudia e Silvia Pinelli comincia nel 1969, quando avevano 8 e 9 anni e si conclude il 9 maggio del 2009 quando la famiglia è stata ricevuta al Quirinale dal Presidente Giorgio Napolitano che, in quell’occasione, definì Pinelli “la diciottesima vittima della strage di Piazza Fontana”. Il punto di vista delle bambine permette di entrare gradualmente in una storia complessa e intricata: man mano che le due crescono, aumenta anche il loro livello di consapevolezza, s’infittisce l’insieme di informazioni, si articola il discorso politico e il contesto storico. Contemporaneamente si sviluppa la storia personale di Giuseppe Pinelli, insieme all’evoluzione degli accadimenti storici di cui quella storia è riflesso: le contestazioni a cavallo tra gli anni ’60 e ’70, la “strategia della tensione”, l’Europa divisa in due blocchi. Per chi già conosce la storia di Pinelli, il racconto delle figlie permette di esplorare, insieme al contesto politico, anche quello emotivo, famigliare e dunque più intimo.

– “Memorie di un assassino” (129min – Thriller – Corea del Sud). 1986: una giovane donna viene rinvenuta stuprata e uccisa nei pressi di un villaggio di provincia. Un paio di mesi dopo si susseguono altri stupri e omicidi in circostanze simili. Il detective locale, Park Doo-man, viene coadiuvato da Seo Tae-yoon, giunto appositamente da Seoul, ma le indagini non decollano…

– “Il richiamo della foresta” (105min – Avventura – Usa). Un cane addomesticato di nome Buck viene rubato dalla sua casa di Santa Clara, in California, e venduto a dei trasportatori di merci nello Yukon. Si ritroverà così a dover sopravvivere nella natura selvaggia e fredda dell’Alaska.

– “Andrej Tarkovskij. Il Cinema come preghiera” (93min – Documentario – Italia, Russia e Svezia). Ricostruzione documentaristica sulla vita ed opere del grande regista russo Andrej Tarkovskij, che visse gli anni di fuga dall’Unione Sovietica in Italia, dal 1975 al 1986, ambientando nel 1979 in Toscana ed Italia centrale l’intero film Nostalghia.

– “Il mistero di Henri Pick” (100min – Commedia – Francia). Un’editrice scopre un romanzo che considera un capolavoro in una biblioteca la cui particolarità è quella di raccogliere i manoscritti rifiutati dagli editori. Il testo è firmato da un certo Henri Pick, un pizzaiolo bretone morto due anni prima. Tuttavia, secondo la sua vedova, l’uomo non ha mai letto un libro in vita sua e non ha scritto nient’altro che non fosse la lista della spesa. Al di là del mistero, il romanzo diventa un bestseller. Un famoso critico letterario decide allora di risalire al bandolo della matassa con l’inaspettato aiuto della figlia dell’enigmatico Henri Pick.

– “Bad boys for life” (113min – Azione – Usa). Nonostante l’età e i logoranti anni di servizio, Mike va a tutto gas. Marcus invece è diventato nonno e culla col nipote l’idea della pensione. Investigatori da sempre e amici per sempre, sorvegliano Miami e assicurano i cattivi di turno alla giustizia. Ma è da lontano che arriva il pericolo e colpisce in pieno petto Mike. Vittima di un sicario misterioso e di un passato burrascoso, Mike sopravvive grazie ai medici e al voto di Marcus, che ha giurato su Dio di non impugnare più un’arma. Le cose andranno altrimenti, perché Mike è deciso a scoprire chi lo voleva morto e Marcus non potrà fare a meno di aiutarlo. Con buona pace di Dio e brutta fine dei cattivi.

– “La mia banda suona il pop” (95min – Commedia – Italia). Il magnate russo Ivanov sogna una réunion a Pietroburgo del suo complesso musicale italiano preferito, i Popcorn, famosissimi negli anni Ottanta. Il manager della band, Francok che vive tra Italia e Russia, viene contattato a questo proposito da tale Olga, donna di fiducia di Ivanov. Franco tenta di dissuaderlo perché lui in fondo i Popcorn li odia e preferisce controproporre alternative a suo avviso ben più valide: con Ivanov, però, non si discute, vuole i Popcorn e così sarà. Tuttavia i quattro membri della band, ognuno per un motivo diverso, rifiutano l’offerta per inseguire sogni e obiettivi più appetibili. Ma evidentemente è scritto che la réunion si faccia perché i suddetti “sogni e obiettivi”, come in un beffardo gioco del destino, vengono tutti improvvisamente meno inducendo i vecchi compagni ad accettare la bizzarra proposta. #Gli artisti, un po’ arrugginiti, sono pronti alla nuova avventura, depressi ma pronti. Tra prove costumi, sound check, liti, vecchi amori e vecchi rancori, i quattro scoprono con stupore di dover fungere da cavallo di troia per una colossale rapina ai danni di Ivanov progettata da Olga. Le loro resistenze sono inutili: le perplessità si convertono ben presto in sentimenti di polarità opposta. I quattro vedono nel progetto criminale un potenziale salvifico per le vite di tutti. Che succederebbe quindi se provassero a rubarli loro quei soldi? Perché non tentare il colpaccio?

– “Sonic – Il film” (94min – Azione – Giappone, Usa e Canada). Sonic trascina Tom Wachowski, uno sceriffo del Montana, in un viaggio attraverso il paese per recuperare i suoi favolosi anelli d’oro prima che il dottor Ivo Robotnik possa reclamarli per sé stesso.

– “Gli anni più belli” (129min – Drammatico – Italia). Quattro ragazzi formano da adolescenti un forte legame d’amicizia negli anni Ottanta. Nell’arco di quarant’anni, prendono però strade diverse. Continuano così a perdersi e ritrovarsi fino a quando passioni e tradimenti rischiano di separarli in maniera definitiva.

– “Odio l’estate” (110min – Commedia – Italia). Le regole per una vacanza perfetta: non si parte senza il canotto, non si parte senza il cane, ma soprattutto non si prenota la stessa casa. Aldo, Giovanni e Giacomo partono per le vacanze estive, non si conoscono e non potrebbero avere delle famiglie e delle vite più diverse: uno è il precisetto organizzatissimo ma con un’attività in proprio fallimentare, l’altro è il medico di successo alle prese con un figlio in piena crisi preadolescenziale, e l’ultimo è l’ipocondriaco nullafacente con un cane di nome Brian e la passione per Massimo Ranieri. Le loro tre vite lontanissime si incontrano accidentalmente in una piccola isola della costa italiana: stessa spiaggia, stesso mare, ma soprattutto stessa casa in affitto. Lo scontro è inevitabile: abitudini diverse, due figli che si innamorano, tre mogli che partono col piede sbagliato ma finiscono per ballare insieme in una sera d’estate e tre nuovi amici alla ricerca di un figlio in fuga.

– “Sorry we missed you” (100min – Drammatico – Gran Bretagna, Francia e Belgio). Ricky e la sua famiglia combattono contro i debiti dopo il tracollo finanziario del 2008. Una nuova opportunità appare all’orizzonte grazie a un furgone nuovo che offre a Ricky la possibilità di lavorare come corriere per una ditta in franchise. Si tratta di un lavoro duro ma quello della moglie come badante non è da meno. L’unità familiare è forte ma quando entrambi prendono strade diverse tutto sembra andare verso un inevitabile punto di rottura.

– “Cats” (110min – Commedia – Usa). Nel quartiere di Jellicle arriva una nuova gatta: Victoria. Guidata dal mago Mr. Mistoffelees e dal leale Munkustrap, Victoria conosce i vari membri della sua nuova comunità: Jennyanydots, Rum Tum Tugger, Cassandra, Asparagus, e i due reietti Grizabella e Macavity, la prima scacciata per la sua vanità, il secondo malvagio prestigiatore intenzionato a rapire più gatti possibile. Tutta Jellicle partecipa alla festa in onore dell’anziana Old Deuteronomy, al termina della quale un gatto prescelto ascenderà al paradiso, l’Heaviside Layer. Durante le celebrazioni, però, Macavity rapisce Old Deuteronomy. Saranno Mistoffelees e la stessa Victoria, grazie alla quale Grizabella otterrà il perdono dei vecchi amici, a salvare la festa e Jellicle.

– Cattive acque” (126min – Drammatico – Usa). Robert Bilott, avvocato ambientalista, porta il colosso della chimica DuPont in tribunal. Così facendo, denuncia decenni di inquinamento chimico ai danni dell’acqua potabile delle campagne.

– “Alla mia piccola Sama” (95min – Documentario – Gran Bretagna). Il documentario ripercorre la storia di Waad al-Kateab nell’arco di cinque anni di rivolte ad Aleppo. Innamoratasi, si è sposata e ha dato alla luce la figlioletta Sama mentre il conflitto intorno a lei ha assunto dimensioni catastrofiche.

– “Salvo amato, Livia mia” (100min – Giallo – Italia). Il brutale omicidio di Agata Cosentino, il cui cadavere viene ritrovato in un corridoio dell’archivio comunale, non può lasciare indifferente il commissario Montalbano. La vittima era una cara amica di Livia: una ragazza timida e riservata che concedeva la sua amicizia e il suo amore a poche persone. Su quest’ultime si concentra l’indagine di Montalbano, perché gli è presto chiaro che a uccidere Agata è stato qualcuno che le era molto vicino. Si tratta forse una violenza sessuale degenerata in omicidio, ma da subito questa ipotesi non convince Montalbano, che inizia la sua indagine partendo proprio dalle conoscenze della vittima.

– “Permette?” (100min – Biografico – Italia). 18 anni nella vita di Alberto Sordi, dal 1937 al 1954, alla conquista del pubblico e della fama, dall’espulsione dall’Accademia di recitazione dei Filodrammatici di Milano al trionfo di Un americano a Roma. Il giovane Sordi diventa la voce di Oliver Hardy, è sul palco con l’avanspettacolo, poi incontra Fellini. Diventa una sorta di stalker di Vittorio De Sica perché spera di poter lavorare con lui. Ma sono anche gli anni in cui l’Albertone meno conosciuto, quello privato, vive la lunga storia d’amore con Andreina Pagnani che aveva 15 anni più di lui, e ha un rapporto profondo con la madre Maria e col padre Pietro.

– “1917” (110min – Drammatico – Gran Bretagna e Usa). Al culmine della Prima guerra mondiale, due giovani soldati britannici, Schofield (George MacKay) e Blake (Dean-Charles Chapman) ricevono una missione apparentemente impossibile. In una corsa contro il tempo, devono attraversare il territorio nemico e consegnare un messaggio che arresterà un attacco mortale contro centinaia di soldati, tra cui il fratello di Blake.

– “Dolittle” (106min – Commedia – Usa). Sette anni dopo aver perso la moglie, l’eccentrico dottor John Dolittle, famoso medico e veterinario dell’Inghilterra vittoriana, si ritrova dietro le alte mura della sua abitazione con la sola compagnia dei suoi animali esotici. Quando la giovane regina si ammala gravemente, con riluttanza è costretto a salpare per un’epica avventura in un’isola leggendaria alla ricerca di una cura, ritrovando così il suo acume e il suo coraggio mentre si imbatte in vecchi avversari e scopre creature meravigliose. Lo accompagneranno nel viaggio un giovane assistente e un gruppo incredibile di amici animali.

– “Birds of prey” (108min – Avventura – Usa). Quando il malvagio narcisista di Gotham, Roman Sionis, e il suo zelante braccio destro, Zsasz, prendono di mira la piccola Cass, la città viene messa sotto sopra per trovarla. Le strade di Harley, Huntress, Black Canary e Renee Montoya si incrociano, e l’improbabile quartetto non ha altra scelta che allearsi per sconfiggere Roman.

– “JoJo Rabbit” (108min – Commedia – Germania e Usa). Jojo, un bambino cresciuto dalla sola madre, ha come unico alleato il suo amico immaginario Adolf Hitler. Il suo ingenuo patriottismo viene però messo alla prova quando incontra una ragazzina che stravolge le sue convinzioni sul mondo, costringendolo ad affrontare le sue paure più grandi.

– “Fantasy island” (110min – Horror – Usa). L’enigmatico Mr. Roarke fa avverare i sogni più segreti dei suoi fortunati ospiti in un lussuoso ma isolato resort su un atollo tropicale. Quando però le fantasie si trasformano in incubi, gli ospiti dovranno risolvere il mistero che si cela dietro l’isola per salvare le loro stesse vite.

– “Si vive una volta sola” (100min – Commedia – Italia). Il professor Umberto Gastaldi (Carlo Verdone) guida una formidabile équipe medica composta dalla strumentista Lucia Santilli (Anna Foglietta), dall’anestesista Amedeo Lasalandra (Rocco Papaleo) e dal suo assistente Corrado Pezzella (Max Tortora): un team di eccellenti professionisti della medicina ma anche e soprattutto un gruppo di insospettabili e implacabili maestri della beffa, sorprendenti nel gioco di squadra e insuperabili nel partorire scherzi spietati, specialmente se la vittima di turno è il loro amico Amedeo. Ma la vita è piena di sorprese e durante uno sconclusionato viaggio on the road verso i mari del Sud d’Italia – fra incontri surreali, stupefacenti rivelazioni ed esilaranti avventure – i quattro amici inciamperanno in un’esperienza che non dimenticheranno mai, un colpo di scena che potrebbe cambiare per sempre le loro vite. Perché tutto può succedere se sotto un camice bianco, dietro uno stetoscopio, batte un cuore da adolescente.

– “Me contro te. Il film – La vendetta del signor S” (67min – Commedia – Italia). Luì e Sofi sono ancora una volta alle prese contro il malefico Signor S, che sta tramando vendetta e lavora ad un piano per diventare il padrone del mondo. I Me contro Te saranno chiamati ad impedirglielo.

– “Noi” (120min – Thriller – Usa). Adelaide Wilson torna nella sua casa d’infanzia sulla spiaggia con il marito Gabe e i loro due figli per un’idilliaca vacanza estiva. Perseguitata da un trauma inspiegabile e irrisolto del suo passato e tormentata da una serie di inquietanti coincidenze, Adelaide cade in uno stato di paranoia sempre più crescente mentre prende consapevolezza che qualcosa di brutto possa accadere alla sua famiglia. Dopo una giornata al mare con i Tyler, Adelaide e la sua famiglia rientrano a casa ma al calare della sera scoprono la sagoma di quattro figure che si tengono per mano sul vialetto: si tratta dei loro doppi, tanto terrificanti quanto misteriosi.

Gli indirizzi:

– CAPITOL MULTISALA a Bergamo in via Tasso, 41 – 035 248330;

– CINEMA SAN MARCO a Bergamo in piazzale Repubblica, 2 – 035 240416;

– CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate in via Guglielmo Marconi, 40 – 035 294868

– TENSOSTRUTTURA BIBLIOTECA CIVICA GAMBIRASIO a Seriate in via Italia, 58;

– MULTISALA CONCA VERDE a Longuelo (Bergamo) in via Mattioli, 65 – 035 251339;

– CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo in piazza sant’Anna, 51 – 035 270760;

– CINEMA ALL’APERTO ARENA SANTA LUCIA a Bergamo in via Santa Lucia, 14;

– AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in Piazza della Libertà – 035.342239;

– UCI CINEMAS a Orio al Serio, all’Oriocenter;

– CINETEATRO QOELET a Redona (Bergamo), in via Papa Leone XIII 16 – 035.343904;

– ORATORIO DI BOCCALEONE a Bergamo in via Gabriele Rosa, 15 – 035.5290895;

– UCI CINEMAS CURNO in via Lega Lombarda, 39 a Curno – 892 960;

– CINESTAR CORTENUOVA in via Trieste, 15 – allo shopping village “Le acciaierie” di Cortenuova – 0363 992244;

– MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia, S.s. 498 Soncinese – 0363 688012;

– MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino in via Torrione, 2 – 035 971717;

– NUOVO CINETEATRO ALBINO in piazza san Giuliano ad Albino – 035 751490;

– CINEMA GARDEN a Clusone in via san Narno, 1 – 0346 22275;

– CINE-TEATRO SORRISO di Gorle in via Piave, 2 – 035 656962;

– CINEMA CENTRALE a Leffe in piazza Libertà 1 – 035.731154;

– SALA DELLA COMUNITA’ AGORA’ a Mozzo in via san Giovanni Battista, 6 – 035 461699;

– CINEMA TRIESTE a Zogno in via XI febbraio, 11 – 034591051.

– SALA EDEN a Stezzano in via Bergamo, 9 – 035591449;

– CINEMA TEATRO CAGNOLA a Urgnano in via Roma, 82 – 035 487 2228;

– CINETEATRO NUOVO a Zanica in via Roma, 46 – 035.670558;

– AUDITORIUM a Osio Sotto in via Sant’Alessandro 1/A – 035.881377;

– CINEMA TEATRO NUOVO a Chiuduno in via tenente Mario Belotti – 035.4427300;

– CINEMA AURORA a Grumello del Monte in via Martiri della Libertà, 61 – 035.833408;

– CINEMA AGORA’ a Petosino (Sorisole), in via Martiri della Libertà, 95 – 035472 9625;

– CINETEATRO SAN FEDELE a Calusco d’Adda, in via Verdi, 18 – 035.791010;

– CINEMA a Branzi in via Umberto I, 17 – 0345.71088;

– SALA DELLA COMUNITA’ a Casazza in piazza san Lorenzo 1 – 035.824479;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Romano di Lombardia in via Monte Grappa – 0363 910130;

– CINEMA TEATRO CRYSTAL a Lovere in via Valvendra, 15 – 333.1090049;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Nembro in via Vittoria, 12 – 035.520420;

– CINETEATRO ALADINO ad Alzano Lombardo in via monsignor Balduzzi 11 – 035.512360;

– CINEMA PREALPI a Schilpario, in piazza cardinal Maj – 0346.56304;

– CINEMA STELLA ALPINA a Selvino, in piazza Chiesa, 6 – 035.764250;

– CINEMA TEATRO AGLI ABETI a Bratto (Castione della Presolana), in via Provinciale – 0346.38397;

– GRUPPO ALPINISTICO NEMBRESE a Nembro, in via Nembrini – 035.520563;

– CINETEATRO DI ALBEGNO a Treviolo, in via Marconi 15 – 3203381807.

Paolo Ghisleni