Sabato 24 marzo alle 21 all’oratorio di Dossena si terrà una serata dal titolo “Nepal… storie di montagna e solidarietà”. Verrà proposta la proiezione di un filmato a cura di Marco Astori.

Durante l’iniziativa si terrà l’estrazione della lotteria: il ricavato verrà totalmente devoluto all’associazione Roby Piantoni onlus per il progetto Insegnanti per il Nepal.

L’evento è promosso dalla Proloco in collaborazione con l’associazione Roby Piantoni onlus.