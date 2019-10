Moni Ovadia a Treviglio con “Rom, musiche e pensieri”

Moni Ovadia arriva a Treviglio. Domenica 13 ottobre alle 21 al TNT – Teatro Nuovo Treviglio l’attore porterà in scena “Rom, musiche e pensieri”.

Moni Ovadia è un attore, cantante, musicista e scrittore italiano di ascendenza ebraica sefardita, nato in Bulgaria e trapiantano a Milano. Le sue origini hanno profondamente influenzato tutta la sua opera di uomo e di artista, orientandola al costante recupero e alla rielaborazione del patrimonio artistico (in senso lato) e religioso degli ebrei dell’Europa orientale. Con questo spettacolo, Moni Ovadia ci porterà in un’immersione continua tra lingue e suoni diversi ereditati da una cultura che le dittature e le ideologie totalitari vorrebbero cancellare, e di cui invece si deve memoria per il futuro.

L’iniziativa rientra nel programma della rassegna teatrale “Vicoli – Festival dei Teatri della Gera d’Adda”, ideata e organizzata da Tae Teatro, con il patrocinio dei Comuni di Treviglio e di Rivolta d’Adda, Provincia di Bergamo, Fondazione della Comunità Bergamasca e inserito nei Circuiti Spettacolo dal Vivo di Regione Lombardia.

Il ricavato sosterrà il progetto di una nuova sede Tae Teatro

Biglietto intero: €10,00

Biglietto ridotto: €7,00

Riduzioni: Tesserati TAE, Lab80, Terza Università, Cgil, Coop, Anpi, Under12, Over65

Per informazioni telefonare al numero 3498920390 oppure inviare un’e-mail a info@taeteatro.com