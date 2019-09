Mondo Marcio ospite a “Le Due Torri”

Mondo Marcio domenica 10 marzo sarà ospite al centro commerciale “Le Due Torri” per l’instore dell’album “Uomo!”, organizzato in collaborazione con Mediaworld. A partire dalle 17.30 il rapper incontrerà i fans, firmerà autografi sulle copertine del cd e si farà fotografare con il pubblico.

A solo due giorni dall’uscita, “Uomo!” arriverà a Stezzano con il suo carico di riflessioni. A partire da “Angeli e demoni”, il brano di lancio dell’album che vanta un featuring nientepopodimeno che con Mina. L’uscita del singolo è stata accompagnata dalla pubblicazione di un videoclip girato dal duo Thrilatera, composto da Yuri Santurri e Davide Tofani. Si tratta di una sorta di traduzione per immagini di quanto raccontato nel brano: un’analisi dell’animo umano, della sua perenne tensione tra paura e ambizione. “Parla di insicurezze e di sogni, di imparare ad accettare i nostri difetti e a mostrarci per chi siamo. Perché in una società che guadagna dalle nostre insicurezze, amare noi stessi è il vero gesto di ribellione”, ha dichiarato Mondo Marcio a proposito del brano. Non è la prima volta che il rapper milanese e Mina lavorano insieme: già nel 2014 i due artisti avevano pubblicato l’album “Nella bocca della tigre”.

I temi trattati nelle 14 tracce del nuovo disco affrontano tematiche originali, diverse dal classico repertorio rap. I soldi, le donne, l’ostentazione del lusso, la droga: questi argomenti vengono sì toccati ma sotto un altro punto di vista rispetto a quello della maggior parte dei rapper e trapper. Divengono infatti punti deboli, simboli della volubilità umana che Mondo Marcio indaga attraverso rime taglienti e figure originali.

Sulla scena dal 2006 Gian Marco Marcello produce le sue prime basi musicali a soli 16 anni. Tra i suoi maggiori successi il singolo “Dentro alla scatola”, che entra direttamente al secondo posto della classifica di vendita, mentre l’album “Solo un uomo” rimane in classifica per più di 40 settimane e vende oltre 80mila copie. Nel 2007, con l’album Generazione X, Mondo Marcio organizza un tour che lo porta in tutta Italia, in Svizzera e in Germania. Nel 2012 esce Cose dell’altro mondo, mentre il 2016 è l’anno de “La freschezza del Marcio”.