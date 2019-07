Lunedì 12 agosto Monasterolo Del Castello celebrerà la Madonna Addolorata. In occasione della ricorrenza religiosa alle 18 si svolgerà la processione per le vie del paese, alle 19.30 la sagra del Castoncello, espressione locale dei tipici ravioli ripieni, alla Casa della Gente. Alle 20.45 in Piazza IV Novembre musica dal vivo con i “Mirage” e tombola con premi.