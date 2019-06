L’associazione Bergamo Su e Giù propone per sabato 16 marzo una visita al complesso monumentale di Sant’Agostino, uno dei luoghi più affascinanti di Bergamo. Si potrà visitare anche l ‘interno dell’ex Chiesa, ora Aula Magna dell’Università per conoscere la storia di questo monumento così significativo per la storia della città.

Max 25 partecipanti – si consiglia la prenotazione.