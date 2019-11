Molte fedi, sold out il concerto della PFM in omaggio a De Andrè

Sarà la PFM la protagonista del concerto-evento dell’edizione 2019 di Molte fedi sotto lo stesso cielo. Sul palco del Creberg Teatro, la più celebre prog-rock band italiana omaggerà il grande Fabrizio De André, a vent’anni dalla sua scomparsa. La tappa bergamasca del lunghissimo tour della Premiata Forneria Marconi – che si terrà venerdì 15 novembre, con inizio alle 21 – ha registrato in poco tempo il tutto esaurito.

IL CONCERTO

In occasione del quarantennale dagli storici live Fabrizio De André e PFM in concerto e a vent’anni dalla scomparsa del poeta, la Premiata Forneria Marconi è tornata sui palchi di tutta Italia con PFM canta De André – Anniversary, un tour per celebrare il fortunato sodalizio con il cantautore genovese.

Per rinnovare l’abbraccio fra il rock e la poesia, alla scaletta originale saranno aggiunti anche brani tratti da La buona Novella completamente rivisitati dalla band. PFM canta De André vedrà sul palco una formazione spettacolare con due ospiti d’eccezione: Flavio Premoli, uno dei fondatori della PFM, con l’inconfondibile magia delle sue tastiere, e Michele Ascolese, chitarrista storico di Faber.

“Un’esperienza irripetibile – disse Fabrizio De André dello spettacolo che viene oggi riproposto nella sua nuova veste – perché la PFM non era solo un’accolita di ottimi musicisti riuniti per l’occasione, ma un gruppo con una storia importante che ha modificato il corso della musica italiana. E un giorno hanno preso tutto questo e lo hanno messo al mio servizio…”.